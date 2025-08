Karol G revela detalles de su noviazgo “tóxico” con Anuel AA: “Sentía como que me iba a morir”

Karol G se confesó sobre su noviazgo con Anuel AA

“Yo me despertaba y yo sentía como que me iba a morir. Yo sentía que, como persona, no tenía un valor”, declaró con una voz tranquila.

“No podía ver el éxito, no podía ver la grandeza. Yo sí sentía que no, como que era algo de lo que no iba a poder salir, que no iba a ser capaz de salir”, añadió.