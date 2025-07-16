Julián Gil dispuesto a pedir perdón a Gabriel Soto por declaraciones sobre Marjorie y Geraldine

Julián Gil manifestó su disposición para ofrecer disculpas a Gabriel Soto por declaraciones previas donde aparentemente insinuó que Marjorie de Sousa fue la causa de la separación de Soto con Geraldine Bazán.

El actor reveló que ya le escribió a Gabriel y quedaron en verse: “Yo le escribí a Gabriel y quedé en verlo. Pasó eso y me fui. Ahora yo imagino que lo buscaré para verlo. Y me siento con cualquiera. Yo no hice ningún delito... Si él la necesita, sí. Porque yo es alguien que quiero mucho del medio, lo respeto muchísimo. También estuvo metido en este ped* innecesario. Si le tengo que pedir perdón a él, sí. ¿Por qué no? Es de hombre pedir perdón, ¿no?”, dijo el actor, reporta Agencia México este 15 de julio.

PUBLICIDAD

Julián Gil había declarado durante un reality, que se transmitió en mayo pasado: "No fue Irina la tercera en discordia, la realidad es que quien destrozó ese matrimonio entre Geraldine Bazán y Gabriel Soto fue en ese momento Marjorie de Sousa".

Julián Gil advierte que no callará sobre conflicto con su hijo y Marjorie de Sousa

Además de su postura conciliadora hacia Gabriel Soto, Julián abordó otras controversias relacionadas con su relación con Marjorie de Sousa y la situación de su hijo Matías.

El actor reiteró sus afirmaciones de que el embarazo de Marjorie de Sousa no fue planeado y aseguró no arrepentirse de haberlo dicho. Explicó su punto de vista diciendo: "Es que es la verdad, mamita. Pero ¿por qué lo ven mal? ¿Porque lo digo yo? Porque soy hombre y lo digo. Entonces se ve mal".

Gil también dejó claro que no dejará de hablar sobre la situación que ha vivido con su hijo Matías, a quien tuvo con Marjorie de Sousa. Argumentó que "ahora es cuando más tengo que hablar, porque ahora es cuando el niño está más expuesto a todo". Su interés principal es que su hijo crezca y "sepa su historia". Además, sugirió que su hijo está "metido en una cueva porque si sale, ella sabe que voy a seguir hablando. Y yo tengo muchas cosas más que decir".

Julián reitera declaraciones sobre la madre de Marjorie de Sousa

El también presentador aseguró que no se retracta de lo que afirmó sobre los presuntos problemas con la bebida que tendría la madre de Marjorie de Sousa. Explicó la supuesta gravedad de la situación y cómo le afectó personalmente: "Todo eso de la mamá está ahí. Todo, todo, todo, todo lo que yo dije no les puede sorprender. Y eso yo lo hablé con ella: ‘Marjorie, yo no puedo. O sea, esto me está llevando a unas depresiones porque estoy viviendo cosas que yo viví en mi infancia’. O sea, el problema de alcohol de mi padre fue grave. De violencia”.

PUBLICIDAD

Ante la pregunta de si podría emprender acciones legales en México para "proteger a su hijo" debido a la supuesta adicción de la abuela, Gil se mostró pesimista. Declaró tajantemente: "¿Yo denunciar en México? ¿Yo? No, hombre, pues es un chiste".