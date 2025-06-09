Julián Gil dice que "dejó a un lado" tener otro hijo por lo ocurrido con Matías: "Quedé traumatizado"

Video Esposa de Julián Gil responde a quien critica que para su boda se peinó "como si estuviera en casa"

Julián Gil admitió que había dejado a un lado tener hijos con su esposa, Valeria Marín, la difícil situación que ha enfrentado con Marjorie de Sousa y Matías.

El actor de 54 años reveló, en el reality show 'Secretos de pareja', que la situación vivida con su hijo lo "ha traumatizado mucho". Sin embargo, ahora está decidido a no permitir que este dolor impida que vuelva a construir una familia.

Julián expresó su deseo de tener un bebé con Valeria, manifestando que confía en ella para ser la mejor madre del mundo, pues cree que siempre priorizará la salud mental y física de su hijo.

Gil anhela que este futuro hijo sea "un niño deseado... planificado" y cree que un bebé “les hace falta para completar la familia que tanto soñaron".

Además, agradeció a Valeria por haberlo "recogido en su peor momento" cuando pensó que nunca más volvería a amar, enseñándole que "sí se puede".

Valeria se sintió orillada a posponer sus deseos de tener un hijo

Por su parte, Valeria Marín, quien afirmó que al principio sí quería tener un hijo, confesó que se sintió orillada a no hacerlo. “Me fue orillando la situación a no tener esas comparaciones. Y cuando me decías, ‘bueno, si quieres tenemos un hijo’, no es una decisión mía es una decisión de pareja”.

La presentadora de 34 años relató, en el video publicado el pasado 7 de junio, que encontró a un Julián "destrozado en pedacitos, desconfiado, sin creer en el amor" y sintió “la presión de demostrarle a diario” que ella es "otro tipo de mujer".

Valeria asegura que la situación con Matías "siempre va a estar presente" entre ellos, pero reitera su apoyo incondicional. Su deseo es que Julián logre dejar ese trauma atrás y pueda "confiar” en ella “plenamente".