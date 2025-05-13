“Viene bebé en camino”: Julián Gil hace inesperado anuncio tras revelar que estaba “haciendo la tarea”

Video Esposa de Julián Gil responde a quien critica que para su boda se peinó "como si estuviera en casa"

A semanas de compartir que se encontraba "haciendo la tarea" para agrandar su familia, Julián Gil hizo un inesperado anuncio este martes 13 de mayo. El actor sorprendió al revelar que un “bebé en camino” llegará pronto no solo a su vida sino también a la de su esposa Valeria Marín.

Con imágenes de un aparente ultrasonido, el intérprete de 54 años destapó el estreno de El Conquistador, el nuevo reality de supervivencia de TelevisaUnivision.

PUBLICIDAD

“Extremadamente felices de anunciarles que viene bebé en camino: ‘EL CONQUISTADOR: reality de supervivencia extrema’ muy pronto”, expresó.

Así anunció Julián Gil su nuevo proyecto. Imagen Julián Gil / Instagram



Aunque Julián Gil no reveló más detalles sobre el estreno del reality de supervivencia, en un comunicado difundido por TelevisaUnivision se dio a conocer que este proyecto fue grabado en República Dominicana y que su estreno sucederá en otoño de este año.

Lo que se sabe de El Conquistador

Según contó Julián Gil, El Conquistador no solo significa un nuevo reto en su vida profesional sino también en la personal, ya que por primera vez conducirá en un reality junto a su esposa.

Valeria Marín conducirá 'El conquistador' al lado de su esposo Julián Gil. Imagen Valeria Marín / Instagram



“El Conquistador ha sido una aventura que nos marcó como pareja y como profesionales. Poder conducir este reto extremo juntos, y llevarlo tanto a México como a Estados Unidos, es un privilegio que agradecemos profundamente”, exclamó por medio del escrito.

“Gracias a TelevisaUnivisión por confiar en nosotros para compartir esta historia de valentía, pasión y supervivencia”, agregó por su parte su esposa, quien en Instagram dejó entrever que las grabaciones sucedieron poco después de su boda.

“Les presentamos a nuestro bebé: El Conquistador supervivencia extrema & Luna de Miel Extrema. ¡MUY PRONTO!”, anotó ella.