Julián Gil

“Viene bebé en camino”: Julián Gil hace inesperado anuncio tras revelar que estaba “haciendo la tarea”

Con foto de un ultrasonido, el actor sorprendió al compartir detalles sobre el “bebé” que está a punto de llegar y que lo tendría feliz tanto a él como a su esposa Valeria Marín.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video Esposa de Julián Gil responde a quien critica que para su boda se peinó "como si estuviera en casa"

A semanas de compartir que se encontraba "haciendo la tarea" para agrandar su familia, Julián Gil hizo un inesperado anuncio este martes 13 de mayo. El actor sorprendió al revelar que un “bebé en camino” llegará pronto no solo a su vida sino también a la de su esposa Valeria Marín.

Con imágenes de un aparente ultrasonido, el intérprete de 54 años destapó el estreno de El Conquistador, el nuevo reality de supervivencia de TelevisaUnivision.

PUBLICIDAD

“Extremadamente felices de anunciarles que viene bebé en camino: ‘EL CONQUISTADOR: reality de supervivencia extrema’ muy pronto”, expresó.

Así anunció Julián Gil su nuevo proyecto.
Así anunció Julián Gil su nuevo proyecto.
Imagen Julián Gil / Instagram

Más sobre Julián Gil

Julián Gil confiesa que en ocasiones usa Viagra y hace recomendación a las mujeres
0:49

Julián Gil confiesa que en ocasiones usa Viagra y hace recomendación a las mujeres

Univision Famosos
Julián Gil dispuesto a pedir perdón a Gabriel Soto por declaraciones sobre Marjorie y Geraldine
3 mins

Julián Gil dispuesto a pedir perdón a Gabriel Soto por declaraciones sobre Marjorie y Geraldine

Univision Famosos
Julián Gil señala haber sido víctima de abuso: narra difíciles momentos
1 mins

Julián Gil señala haber sido víctima de abuso: narra difíciles momentos

Univision Famosos
Julián Gil dice que "dejó a un lado" tener otro hijo por lo ocurrido con Matías: "Quedé traumatizado"
2 mins

Julián Gil dice que "dejó a un lado" tener otro hijo por lo ocurrido con Matías: "Quedé traumatizado"

Univision Famosos
Famosa médium pregunta a las cartas si Julián Gil y su hijo se reencontrarán pronto
1:22

Famosa médium pregunta a las cartas si Julián Gil y su hijo se reencontrarán pronto

Univision Famosos
Julián Gil responde a críticas por su boda con Valeria Marín: “Me parece de mal gusto”
1 mins

Julián Gil responde a críticas por su boda con Valeria Marín: “Me parece de mal gusto”

Univision Famosos
Esposa de Julián Gil responde a quien critica que para su boda se peinó "como si estuviera en casa"
0:57

Esposa de Julián Gil responde a quien critica que para su boda se peinó "como si estuviera en casa"

Univision Famosos
Esposa de Julián Gil responde a quien la crítica por decir que se quiere divorciar “a los 2 días” de casada 
0:45

Esposa de Julián Gil responde a quien la crítica por decir que se quiere divorciar “a los 2 días” de casada 

Univision Famosos
Esposa de Julián Gil “ya se quiere divorciar” de él “días después de casada”: esta es la razón
0:54

Esposa de Julián Gil “ya se quiere divorciar” de él “días después de casada”: esta es la razón

Univision Famosos
Julián Gil celebra boda con Julián Jr. como padrino, pero sin la presencia de su hijo menor Matías
2 mins

Julián Gil celebra boda con Julián Jr. como padrino, pero sin la presencia de su hijo menor Matías

Univision Famosos


Aunque Julián Gil no reveló más detalles sobre el estreno del reality de supervivencia, en un comunicado difundido por TelevisaUnivision se dio a conocer que este proyecto fue grabado en República Dominicana y que su estreno sucederá en otoño de este año.

Lo que se sabe de El Conquistador

Según contó Julián Gil, El Conquistador no solo significa un nuevo reto en su vida profesional sino también en la personal, ya que por primera vez conducirá en un reality junto a su esposa.

Valeria Marín conducirá 'El conquistador' al lado de su esposo Julián Gil.
Valeria Marín conducirá 'El conquistador' al lado de su esposo Julián Gil.
Imagen Valeria Marín / Instagram


“El Conquistador ha sido una aventura que nos marcó como pareja y como profesionales. Poder conducir este reto extremo juntos, y llevarlo tanto a México como a Estados Unidos, es un privilegio que agradecemos profundamente”, exclamó por medio del escrito.

“Gracias a TelevisaUnivisión por confiar en nosotros para compartir esta historia de valentía, pasión y supervivencia”, agregó por su parte su esposa, quien en Instagram dejó entrever que las grabaciones sucedieron poco después de su boda.

“Les presentamos a nuestro bebé: El Conquistador supervivencia extrema & Luna de Miel Extrema. ¡MUY PRONTO!”, anotó ella.


Relacionados:
Julián GilValeria MarínFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
LALOLA
Gratis
Es por su bien
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD