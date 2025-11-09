¡Boda en la familia de Julián Gil!: su hijo se casa y le regala exclusivo detalle para la ceremonia

Video Julián Gil se casó y tuvo una hija siendo menor de edad: la historia de amor y abandono que pocos conocen

Este sábado 8 de noviembre, el hijo mayor de Julián Gil, Julián Jr., se casó, y el actor no pudo ocultar la emoción de acompañarlo en ese gran momento.

En Instagram, compartió varias publicaciones donde mostró cómo vivió el día, desde los preparativos hasta el festejo.

Así fue la boda del hijo mayor de Julián Gil

El mayor de los hijos varones del presentador de El Conquistador contrajo nupcias en Estados Unidos y el artista dio a conocer su sentir en esta fecha tan especial.

"Hijo mío, qué felicidad poder acompañarte en el día más importante de tu vida: tu boda", escribió.

De acuerdo con publicaciones de Valeria Marín, esposa de Julián Gil, las nupcias se habrían llevado a cabo en Delaware, ya que la presentadora fechó ahí algunas fotos.

Julián Jr., el hijo de Julián Gil, se casó este fin de semana en Delaware. Imagen Julián Gil/Instagram



El nombre de la ahora esposa del hijo de Julián Gil es Mekalah y poco se sabe de ella. De hecho, Julián Jr. también es muy reservado con su vida personal.

Julián Gil captado en la boda de su hijo. Imagen Julián Gil/Instagram

El regalo de boda de Julián Gil a su hijo

Pero eso no fue todo. Julián Gil quiso estar presente de una forma muy especial: mandó hacer un saco personalizado para su hijo, con un detalle que robó cámara.

En el forro interior de la prenda se imprimió una foto ampliada de padre e hijo en una pose fraternal. Un gesto que, sin duda, habla del vínculo entre ellos.

Julián Gil le regaló a su hijo un saco con un forro que tenía grabado un momento entre ellos. Imagen Julián Gil/Instagram



El actor de telenovelas como Por Amar Sin Ley, que puedes ver aquí en ViX, recurrió a una sastrería de Miami para lograr que la prenda tuviera ese detalle tan único.

"Gracias The House of Suits Miami por la complicidad y entender mi idea con su traje de boda", detalló el orgulloso padre del novio.

"Si hay algo en la vida que me hace feliz es ver a mis hijos lograr sus sueños. Llevarte de la mano desde el día que naciste hasta ahora llevarte al altar es uno de los momentos más felices de mi vida", agregó Gil.

El mensaje final del actor fue tan emotivo como el resto de la jornada: "Verte dar este paso me llena de orgullo y amor. Te deseo una vida llena de amor, respeto y sueños cumplidos".

Julián Gil tiene tres hijos: la mayor es Nicolle, quien reside en España; le sigue Julián Jr., el recién casado; y Matías, el niño que tuvo con Marjorie de Sousa y al que el actor dejó de ver desde muy niño tras un escandaloso pleito legal con la venezolana.