Julián Gil

Julián Gil señala haber sido víctima de abuso: narra difíciles momentos

El actor habló por primera sobre su experiencia con algunas mujeres. Julián Gil declaró que fue obligado a mantener relaciones íntimas pese a su negativa. “Estuvo cool, pero sí fui violado”, expresó.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Esposa de Julián Gil responde a quien la crítica por decir que se quiere divorciar “a los 2 días” de casada 

Julián Gil declaró haber sido víctima de abuso sexual en el pasado.

El actor habló por primera vez sobre estos episodios de su vida durante su participación en el reality show ‘Secretos de Pareja’, donde aseguró que, pese a su negativa, fue obligado a sostener relaciones íntimas con algunas mujeres.

“En más de una ocasión he estado en situaciones en donde he dicho que no quería, ellas sabiendo que no quería, y terminé teniendo relaciones”, declaró en el episodio transmitido por Canela TV el 17 de junio.

“Ahora, cuando yo analizo todo el tema pienso que me han violado. En ese momento dije: ‘Sí, estuvo cool, pero sí fui violado’”, subrayó.

Sin entrar en demasiados detalles, el actor de El Maleficio reflexionó sobre su experiencia con algunas exparejas. Incluso, insistió en que el machismo sería la razón por la que algunos hombres preferirían evadir el tema.

“Los hombres latinos somos muy machistas para reconocerlo”, advirtió. “Pero desde el momento en el que decimos que no, que estamos borrachos, ya es una violación, lo haga quien lo haga. Pero como hombres, no lo decimos por vergüenza, por miedo, por lo que dirán”, sentenció.

