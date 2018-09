“Me deben una disculpa”: Marjorie de Sousa reacciona al romance de Gabriel Soto e Irina Baeva

Desde marzo de 2016 Marjorie de Sousa había cargado con los rumores que la señalaban como la culpable del divorcio de Gabriel Soto y Geraldine Bazán y, tras destaparse que es Irina Baeva quien tiene un romance con el actor, no dudó en reaccionar a la noticia: "Qué bueno que ya descubrieron que no era yo. Por favor, me deben una disculpa (los medios de comunicación), me deben una disculpa muchos", contestó con un dejo de indignación.