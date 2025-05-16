Gabriel Soto da la cara por Geraldine Bazán tras ser señalada como tercera entre él y Martha Julia

Gabriel Soto dio la cara por Geraldine Bazán luego de que la madre de sus hijas fuera señalada como tercera en discordia entre él y Martha Julia en la relación que sostuvieron hace más de 20 años.

Al igual que su expareja, el actor aseguró que su relación con Geraldine Bazán comenzó dos años después de terminar su compromiso con Martha Julia. Incluso, calificó los rumores como “falsos” y exigió que los dejaran “en paz”.

PUBLICIDAD

“Pues ya la mamá de mis hijas dijo todo lo que se tenía que decir, y dio fechas exactas. Yo no sé de dónde sacaron ese chisme, dijo que había videos de ella entrando a mi camerino, eso es totalmente falso”, expresó en entrevista con el programa Hoy este 16 de mayo.

“Yo dejé de andar con Martha Julia dos años antes de que yo empezara mi relación con la mamá de mis hijas, es decir, que es totalmente falso. Ya, por favor, ya déjenos en paz tantito”, agregó.

Gabriel Soto aseguró que además de poner en entredicho tanto la reputación de Geraldine Bazán como la suya, lo que “peligra” es la integridad de su familia, quienes podrían verse afectadas con comentarios sin fundamento.

“Geraldine tiene razón, ¿no? Aquí también peligra un poco la integridad y la reputación hasta cierto punto, no solamente de la mamá de mis hijas, de la mía también, sino pues evidentemente en algún momento el impacto que puede tener sobre mis hijas, cosas que no son ciertas, cosas graves que no son ciertas, que son infundadas, que no tienen verdad y que finalmente hay gente que sale afectada en esto, principalmente nuestras hijas. Creo que Geraldine lo hizo mucho para proteger a nuestras hijas y yo la respaldo como mamá de mis hijas”, recalcó.

“Chisme” con Marjorie de Sousa le trajo “muchos problemas”

Por otro lado, Gabriel Soto se pronunció ante lo dicho por Julián Gil en el reality ‘Secretos de Pareja’, donde el actor comentó que “el tema de la cargada” con Marjorie de Sousa fue lo que “destroza” su matrimonio con Geraldine Bazán.

PUBLICIDAD

“No fue Irina (Baeva) la tercera en discordia, en realidad, la que destroza ese matrimonio fue ese momento”, dijo Gil refiriéndose a unas fotografías publicadas por la revista TVNotas en 2017.

Ante esto, Gabriel Soto respondió: “Ese chisme también a mí me trajo muchos problemas y es un chisme por el cual demandé a una revista”.

“Se ganó la demanda, se fue hasta la Suprema Corte de Justicia y se ha dado el fallo a mi favor. Y se esclarecieron las cosas, las cosas estaban más claras que el agua”, subrayó.

Finalmente, el actor de Vencer la Culpa pidió dejar “en el pasado” las especulaciones que afectan su vida personal y sentimental.

“Ya, esos chismes hay que dejarlos en el pasado, hay que enterrarlos, hay que darles vuelta a la hoja y hay que vivir en el presente. Hay que enfocarnos en cosas positivas, en la novela. He subido cosas en Instagram de mi familia, de la cual me siento muy orgulloso. Tengo una novela con fecha, estoy como protagonista en Monteverde que sale el 16 de junio al aire. Tengo trabajo, tengo salud, o sea cosas positivas, hablar de cosas positivas, no de chismes”, sentenció.