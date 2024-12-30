Julián Gil celebra boda con Julián Jr. como padrino, pero sin la presencia de su hijo menor Matías

Video Julián Gil se casa con Valeria Marín en Puerto Rico: imágenes de la íntima boda, el vestido y más

Julián Gil y Valeria Marín se convirtieron en marido y mujer este domingo 29 de diciembre, tras poco más de dos años comprometidos.

El enlace matrimonial se llevó a cabo en el pueblo de Cidra, en Puerto Rico, y la pareja contó con la compañía de sus seres queridos, entre ellos los padres de la novia, Silvia y Víctor Marín.

Julián Gil festeja sólo con dos de sus tres hijos

En este día tan importante, Julián Gil contó con el apoyo de dos de sus tres hijos, Nicolle Alejandra y Julián Jr.

Quien faltó a la ceremonia fue Matías, al que el actor procreó con Marjorie de Sousa, a quien él ha acusado de no permitirle ver a su pequeño durante más de siete años.

En contraste, de acuerdo con ¡Siéntese Quien Pueda!, ‘Juliancito’, como lo llaman cariñosamente, fue el padrino de bodas de su famoso papá.

En un clip difundido por el medio en Instagram, se puede apreciar el momento en el que el primogénito varón del artista le acomoda a él la parte del cuello de su traje.

Julián Jr., hijo de Julián Gil, fue su padrino de bodas. Imagen ¡Siéntese Quien Pueda!/Instagram

Dando muestra de su unión, ambos posaron ante la cámara del cantante José Guillermo Cortines, quien publicó la fotografía en sus historias de la red social.

Julián Gil con su hijo, Julián Jr., en su boda. Imagen José Guillermo Cortines/Instagram

Hasta el momento, el protagonista de Un Amor Viejjoo En París, que puedes ver aquí en ViX, no ha compartido su sentir al respecto de la ausencia de Matías en sus nupcias.

¿Marjorie de Sousa ha alejado a Matías de Julián Gil por dinero?

En octubre, Julián Gil aseguró que, contrario a lo afirmado por Marjorie de Sousa, sí se ha hecho cargo de sus obligaciones para con Matías.

“Yo he hecho lo humanamente posible, y legalmente, para poder estar con él, pero cada vez siento que se complican más las cosas”, declaró a ‘Ventaneando’.

“Ya lo he dicho en más de una ocasión, las últimas veces, estoy dispuesto a hacer lo que sea, aceptar cualquier tipo de condición para poder estar en la vida del niño, pero del lado de la mamá, aparentemente, no es el interés”, añadió.

En cuanto al motivo por el que la actriz no tendría la disposición, él explicó: “De la pensión, a mí se me quita lo que dictó el tribunal”.

“Las últimas declaraciones, que son lamentables de parte de la mamá, creo que tienen que ver con lo que recibe, aparentemente, no es lo que ella pretendía en su momento, ni es lo que pretende ahora. Entonces, creo que va más por ahí”, agregó.