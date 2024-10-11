Novia de Julián Gil pone un alto a Marjorie de Sousa: por primera vez le manda tajante mensaje

Video Julián Gil explota contra Marjorie: dice que ni a los “criminales” les quitan el derecho de ser padres

Valeria Marín se había mantenido al margen del conflicto que desde hace años tienen Julián Gil y Marjorie de Sousa por la custodia y manutención de su hijo Matías.

Sin embargo, las nuevas declaraciones que Marjorie de Sousa realizó ante las cámaras de El Gordo y La Flaca el pasado 10 de octubre, donde aseguró que es la única que le da “absolutamente todo” a su hijo, provocaron la reacción de Valeria Marín, quien por primera vez se pronunció sobre el tema con un tajante mensaje que publicó en Instagram.

PUBLICIDAD

“MS: ‘Van a defender sea versión porque es la única que tienen…’”, escribió en referencia a lo dicho por la actriz en la entrevista.

“Y sí, porque ella NUNCA ha dado una versión o una respuesta clara al ¿por qué? decidió (ella fue la que eligió) quitarle la oportunidad a Julián de ser padre de Mati. Aquí todo fue una decisión tuya de hacerte cargo tú sola; así lo elegiste. La única víctima aquí es el nene (lo más grave)”, expresó sobre el video del show.

La presentadora de TUDN se disculpó con antelación por sus palabras y por involucrarse en un tema tan personal de su prometido, cuando ella solo es “la pareja”.

“Siempre he sido prudente con el tema porque es muy delicado y tristemente muy normalizado. Y ofrezco una disculpa de antemano porque yo soy solo la pareja. Pero ¡BASTA ya! Será un caso de nunca acabar...”, insistió.

El contundente mensaje de Valeria Marín a Marjorie de Sousa. Imagen Valeria Marín / Instagram



“¿Tiempo al tiempo? Lo que menos hay en esta vida es tiempo. ¿Meter a Dios? y al rato en Navidad, una canción de amor, paz y familia. Siempre es un buen momento para empezar de nuevo y rectificar los caminos”, sentenció.

Las palabras de Marjorie de Sousa también resonaron en Julián Gil, quien a través de sus historias de Instagram lamentó lo dicho por su expareja.

“Le da todo menos un papá, ¿no? Es una lástima escuchar y leer cada declaración, lo bueno es que se queda todo en redes y Mati lo podrá leer y verá que la historia no es la que le cuentan. Amo estas pruebas, gracias, gracias, gracias", anotó.

¿Qué dijo Marjorie de Sousa sobre Julián Gil?

A su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, Marjorie de Sousa fue abordada por las cámaras de El Gordo y La Flaca el 10 de octubre.

PUBLICIDAD

Allí, la venezolana contradijo la versión de Julián Gil, quien en días pasados había declarado al mismo show que seguía pagando la manutención de su hijo, pese a no poder reunirse con él.

“Voy a seguir trabajando porque yo le doy absolutamente todo a mi hijo, yo solamente yo. Ahí siempre van a defender la otra versión, es la única que tienen, qué les puedo decir, algún día, hoy estoy muy feliz, estoy muy tranquila y sigo trabajando”, comentó.