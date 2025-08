Julián Gil revela sospechas sobre por qué Marjorie de Sousa no lo dejaría ver a su hijo

La polémica entre Julián Gil y Marjorie de Sousa parece no tener fin. Luego de que la actriz reaccionara a la petición que hace unos días le hizo Valeria Marín con respecto a no victimizarse, el actor reveló sus sospechas sobre la razón por la que la madre de su hijo no le permite con vivir con él.

“Es un sentimiento que no se lo deseo a ningún padre. Ya el niño va a cumplir 8 años ahora en enero. Yo he hecho lo humanamente posible, y legalmente posible para poder estar con él, pero cada vez siento que se complican más las cosas”, mencionó al show mexicano este 18 de octubre.

“Ya lo he dicho en más de una ocasión, las últimas veces, estoy dispuesto a hacer lo que sea, aceptar cualquier tipo de condición para poder estar en la vida del niño, pero del lado de la mamá, aparentemente no es el interés”, agregó.

“De la pensión, a mí se me quita lo que dictó el tribunal. Las últimas declaraciones, que son lamentables de parte de la mamá, creo que tienen que ver con que lo que recibe, aparentemente, no es lo que ella pretendía en su momento, ni es lo que pretende ahora. Entonces, creo que va más por ahí. El hecho de ella decir, que ella le da todo, es porque es una decisión de ella”, subrayó.

“Sí, impotencia, ¿no? Sobre todo, por cómo se han manejado las cosas. Sobre todo, porque la justicia en México no ha sido justa. Sobre todo, por la desfachatez y la falta de amor hacia el niño de parte de Marjorie. Porque una madre que ama a su hijo no le hace esto. Entonces hay mucha impotencia a las leyes. Que lo peor que puede existir en el mundo es la corrupción y el manejo de influencias”, comentó.

“Es una mujer muy inteligente. Es una mujer que desde el día uno me ha apoyado. No a mí, ella apoya la causa no solamente de Matías, de cualquier niño que sea víctima de alienación parental. No se puede normalizar eso. No está bien, no se puede normalizar el quitarle a un hijo y a un padre”, concluyó.