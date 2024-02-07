José Eduardo Derbez

Las fotos de José Eduardo Derbez de niño que dan pistas de cómo podría ser su primer hijo

El actor y Paola Dalay recibirán a su primer bebé a mediados de este 2024. La joven de 21 años estaría por cumplir su quinto mes de embarazo.

Video Así reaccionó Victoria Ruffo al saber que será abuela: fue la primera de la familia en enterarse

José Eduardo Derbez y Paola Dalay se convertirán en papás a mediados de 2024. Aunque a la fecha los famosos no han revelado si se trata de un niño o una niña el bebé que esperan, fotografías del actor de cuando era niño darían pistas de cómo podría ser su primer hijo.

A lo largo de los años, Victoria Ruffo y Eugenio Derbez han compartido fotografías del protagonista de ‘Renta Congelada’ (serie que puedes ver en ViX) de niño, evidenciando que el color de ojos habrían sido heredados por la ‘Queen de las telenovelas’, mientras que las cejas del productor de televisión.

José Eduardo Derbez nació el 14 de abril de 1992. Es hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez.
Imagen José Eduardo Derbez Instagram / Eugenio Derbez Facebook / Victoria Ruffo Instagram


Debido a que José Eduardo Derbez creció dentro de los foros de televisión, era constante ver a Victoria Ruffo caminar por los pasillos de Televisa con su hijo, quien entonces parecía ser el vivo retrato del protagonista de ‘La Familia P. Luche’.

Estas fotografías ahora podrían ser pistas sobre cómo luciría el bebé de José Eduardo Derbez, así como de los posibles rasgos físicos que heredaría de sus abuelos paternos.

Victoria Ruffo no le permitía a Eugenio Derbez ver a su hijo, según ha contado el comediante en diversas ocasiones.
Imagen Victoria Ruffo Instagram / Eugenio Derbez Facebook / Mezcalent

Las fotos de Paola Dalay de niña

Aunque son pocas las fotografías que la novia de José Eduardo Derbez ha compartido en sus redes, estas imágenes de cuando era niña también podrían ser una pista. Incluso, su color de ojos podría ser un predominante en el bebé que espera con el intérprete de 31 años.

José Eduardo y Paola Dalay mantienen una relación desde hace 4 años. La pareja anunció que esperaban a su primer hijo el pasado 25 de enero a través de un par de fotografías que compartieron en Instagram, así como de un video que publicaron en el canal de YouTube del actor.

Paola Dalay González Hernández nació el 22 de marzo de 2002. La joven es novia de José Eduardo Derbez desde 2019.
Imagen Paola Dalay / Instagram


La joven de 21 años estaría por cumplir su quinto mes de gestación este mes de febrero, por lo que su primer bebé podría llegar al mundo en el segundo trimestre del año.

