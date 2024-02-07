Las fotos de José Eduardo Derbez de niño que dan pistas de cómo podría ser su primer hijo
El actor y Paola Dalay recibirán a su primer bebé a mediados de este 2024. La joven de 21 años estaría por cumplir su quinto mes de embarazo.
José Eduardo Derbez y Paola Dalay se convertirán en papás a mediados de 2024. Aunque a la fecha los famosos no han revelado si se trata de un niño o una niña el bebé que esperan, fotografías del actor de cuando era niño darían pistas de cómo podría ser su primer hijo.
A lo largo de los años, Victoria Ruffo y Eugenio Derbez han compartido fotografías del protagonista de ‘Renta Congelada’ (serie que puedes ver en ViX) de niño, evidenciando que el color de ojos habrían sido heredados por la ‘Queen de las telenovelas’, mientras que las cejas del productor de televisión.
Debido a que José Eduardo Derbez creció dentro de los foros de televisión, era constante ver a Victoria Ruffo caminar por los pasillos de Televisa con su hijo, quien entonces parecía ser el vivo retrato del protagonista de ‘La Familia P. Luche’.
Estas fotografías ahora podrían ser pistas sobre cómo luciría el bebé de José Eduardo Derbez, así como de los posibles rasgos físicos que heredaría de sus abuelos paternos.
Las fotos de Paola Dalay de niña
Aunque son pocas las fotografías que la novia de José Eduardo Derbez ha compartido en sus redes, estas imágenes de cuando era niña también podrían ser una pista. Incluso, su color de ojos podría ser un predominante en el bebé que espera con el intérprete de 31 años.
José Eduardo y Paola Dalay mantienen una relación desde hace 4 años. La pareja anunció que esperaban a su primer hijo el pasado 25 de enero a través de un par de fotografías que compartieron en Instagram, así como de un video que publicaron en el canal de YouTube del actor.
La joven de 21 años estaría por cumplir su quinto mes de gestación este mes de febrero, por lo que su primer bebé podría llegar al mundo en el segundo trimestre del año.