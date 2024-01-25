Video Así reaccionó Victoria Ruffo al saber que será abuela: fue la primera de la familia en enterarse

José Eduardo Derbez y Paola Dalay serán papás. La tarde de este jueves 25 de enero, el actor reveló en sus redes sociales que su novia se encuentra en su cuarto mes de gestación y aunque están emocionados, también están llenos de miedo.

“ Estamos sorprendidos, emocionados, contentos. Tenemos la mente con muchas cosas. Estamos con muchos nervios, con miedo, que creo yo es muy normal… Estamos conscientes que nuestra vida va a cambiar, va a dar una vuelta completamente”, confesó el intérprete de 31 años en su canal de YouTube.

¿Quién es Paola Dalay, novia y mamá del primer hijo de José Eduardo Derbez?

Paola Dalay González Hernández es el nombre de la novia de José Eduardo Derbez. Nació el 22 de marzo de 2002 y está a punto de cumplir 22 años.

Así revelaron que debutarían como papás. Imagen José Eduardo Derbez / Instagram



La joven es modelo y beauty designer. Realiza colaboraciones publicitarias con distintas marcas y constantemente comparte tips de belleza en alianza con Anel et Chuy, un reconocido salón de belleza con más de 35 años de experiencia.

Aunque su historia de amor comenzó el 20 de octubre de 2019, la primera vez que Paola se dejó ver en sus historias de Instagram con José Eduardo Derbez ocurrió el 20 de diciembre de ese mismo año. Sin embargo, fue hasta el 23 de marzo de 2020 que publicaron su primera fotografía juntos.

Paola Dalay era ajena al mundo del espectáculo hasta que conoció a José Eduardo Derbez, con quien comenzó a salir tras intercambiar algunos mensajes en Instagram.

“Nos conocimos por Instagram. Un domingo equis me llegó un mensaje de él contestando una historia mía; así empezamos a hablar y a conocernos”, resaltó la joven de 21 años en 2021.