¿Aislinn Derbez revela por error el sexo del bebé de José Eduardo? Así reaccionó su hermano

Video ¿Por qué el hijo de José Eduardo no llevará el apellido Derbez?

Aislinn Derbez habría revelado por error el sexo del bebé que espera José Eduardo y Paola Dalay, quienes el pasado 25 de enero dieron a conocer que se convertirían en papás.

El pasado 30 de enero, el actor y la modelo acudieron como invitados al programa ‘Despierta América’, donde fueron sorprendidos con un mensaje de Aislinn Derbez, quien en su emoción por debutar como tía, habría revelado por error que José Eduardo sería papá de una niña.

“Y agárrate con lo consentidora que va a ser esta tía. Todo lo que tú no le dejes hacer, se lo voy a dejar hacer yo y también te la voy a robar de repente para que sea mejor amiga de Kai”, expresó la actriz.

Así reaccionó José Eduardo Derbez

Aunque Aislinn Derbez no dijo nada más, fue en el estudio de televisión que la presentadora Karla Martínez cuestionó al hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez sobre la posibilidad de que su bebé fuera una niña.

“No sé si a Aislinn se le escapó por ahí, pero… ¿dijo nena? Porque ustedes no saben todavía qué es..”, mencionó la Karla, a lo que Alan Tacher agregó: “¿o nene?”.



“Qué fijados son, yo no me fijé”, respondió José Eduardo Derbez visiblemente nervioso al mismo tiempo en que su novia Paola Dalay lo tomaba fuertemente de la mano.

Los posibles nombres de su bebé

Pese a que José Eduardo y su novia Paola Dalay no confirmaron ni negaron que su bebé fuera una niña, en la misma emisión destaparon los posibles nombres de su bebé.