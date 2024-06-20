Arrestan a Travis Scott, padre de los hijos de Kylie Jenner, por allanamiento de morada

Video La increíble sorpresa con que Travis Scott inició los festejos de Kylie Jenner (y que Stormi también disfrutó)

El rapero Travis Scott, expareja de Kylie Jenner, fue detenido este jueves 20 de junio e ingresado al Centro Correccional Turner Guilford Knight del condado de Miami-Dade por un delito de allanamiento de propiedad.

La cadena de televisión CNN aseguró, con base en los registros de la cárcel del condado, que Jacques Bermon Webster, nombre real del cantante, ingresó a prisión a las 4:35 de la madrugada hora local (8:35 GMT) y enfrenta cargos de allanamiento de propiedad y de alteración del orden público. Los reportes policiales también señalaron que estaba bajo los efectos del alcohol.

¿Qué hizo Travis Scott?

Según dijeron las autoridades a CNN, fue arrestado a la 1:44 hora local (5:44 GMT) en el puerto deportivo de Miami Beach, donde estaba en un barco alquilado y estuvo involucrado en un disturbio con la tripulación de otra aeronave.

Las fuerzas de seguridad fueron llamadas al puerto deportivo y le pidieron que se fuera, pero el cantante regresó y tuvo la disputa, tras la que fue arrestado. Después de su detención se fijó una fianza de 650 dólares.

De acuerdo con información de Page Six, el rapero ya habría salido de la cárcel.

"No hubo ningún altercado físico con nadie. Esta fue una fiesta ruidosa y Travis ya había sido rescatado por unos cientos de dólares. Él ya está en casa. No se tomarán más medidas, ya que fue un incidente menor similar a recibir una multa sin heridos".