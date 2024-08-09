Travis Scott

Ex de Kylie Jenner es arrestado en París tras altercado con su guarura y un guardia de seguridad

El rapero fue detenido, indicaron las autoridades, luego de tener un altercado con su propio guardaespaldas y el empleado de un hotel. En las imágenes del momento se aprecia que el artista opuso resistencia ante los policías.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video La increíble sorpresa con que Travis Scott inició los festejos de Kylie Jenner (y que Stormi también disfrutó)

Travis Scott, expareja de Kylie Jenner, fue arrestado en París, Francia, después de un alegado episodio de violencia.

De acuerdo con NBC News, la Fiscalía local detalló que la detención se produjo luego de que la policía fuera llamada al hotel Georges V la madrugada de este viernes 9 de agosto.

Los agentes, se aseguró en un comunicado, aprehendieron al rapero, de 33 años, “por agredir a un guardia de seguridad”.

El custodio, detallan, “intervino para separar” al artista “de su guardaespaldas”, pero no especificaron más pormenores al respecto.

Travis Scott fue detenido en París este viernes 9 de agosto.
Travis Scott fue detenido en París este viernes 9 de agosto.
Imagen AMTA/Backgrid UK/The Grosby Group

Según el medio, un representante de Jacques Berman Webster II, nombre real del compositor, dijo que él había sido “perseguido y acosado” por paparazzi durante días “sin que le dieran ayuda”.

Aparentemente, el papá de Stormi y Aire, a quienes con la ‘influencer’, discutió con su propio guarura porque consideraba que había estado descuidando su trabajo, reportó TMZ.

El mánager aseveró que ya estaban “en comunicación directa” con las autoridades pertinentes “para resolver rápidamente este asunto” y que “proporcionarán actualizaciones cuando sea necesario”.

El momento de la detención de Travis Scott

Tras saberse lo sucedido, Daily Mail difundió un video en el que se aprecia el instante en el que Travis Scott fue detenido.

En el clip, que igualmente circula ya en redes sociales, se ve al intérprete de ‘RaRa’ en la recepción del alojamiento tomado de los brazos por dos uniformados mientras forcejea.

En el área hay más personas, algunas de ellas se esfuerzan para cubrir los cristales de las puertas, tratando de evitar que la gente en el exterior filme lo que pasa.

Segundos más tarde, la celebridad de la música es sacado por una puerta lateral y, posteriormente, subido a una patrulla.

En la grabación se expone que a él lo sentaron en la parte trasera el automóvil, en medio de un par de oficiales varones.

Previo al percance, el cantante estuvo presente en el encuentro de baloncesto masculino entre Serbia y Estados Unidos, que resultó vencedor, en los Juegos Olímpicos.

Travis Scott recibió atención médica

Por la mañana, a solamente unas horas de estar en prisión, Travis Scott fue trasladado en ambulancia a un hospital, informa TMZ.

El portal indica que sus ‘insiders’ les compartieron, en primera instancia acerca de eso, que lo llevaron para hacerle unas pruebas.

Más adelante se aclaró que presuntamente durante el enfrentamiento se rompieron varios jarrones, por lo que el famoso habría sido revisado para verificar si estaba lesionado.

Travis Scott fue llevado al hospital en una ambulancia.
Travis Scott fue llevado al hospital en una ambulancia.
Imagen AMTA/Backgrid UK/The Grosby Group
