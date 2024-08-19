Famosos

Kylie Jenner confesó que no quería ser mamá cuando tuvo a Stormi: tenía tan solo 20 años

Kylie Jenner es una joven madre y empresaria. A sus 27 años, es madre de dos hermosos hijos: Stormi, de 6 años y Air, de 2. Recientemente, la influencer contó en una entrevista la dempresión post-parto que vivió en dos ocasiones.

Mariana Rosas.
Kylie Jenner es la hermana más joven del clan Kardashian-Jenner, y también la madre más joven de la familia. A sus 27 años es mamá de Stormi, de 6 años y Air, de 2.

Cuando se embarazó de su hija Stormi, Kylie Jenner tenía tan solo 19 años. Se trató, en sus propias palabras, de un embarazo no planeado.

Pero Kylie sabía que quería ser mamá, por lo que esperó con emoción la llegada de la pequeña Stormi.

Kylie Jenner no quería ser mamá cuando tuvo a Stormi

Desde bebé, Stormi ha sido una niña rodeada de lujos y con una madre consentidora. La pequeña tiene una mini mansión propia, una colección de bolsos de diseñador y un mini Lamborghini entre otros lujos.

Pero los primeros meses de vida de la pequeña fueron difíciles para Kylie, quien a los 20 años se enfrentaba a algo completamente nuevo para ella: la depresión post-parto.

Este padecimiento duró alrededor de un año, y en él, Kylie se sentía constantemente como “un fracaso”.

Al dar a luz a su segundo hijo, Air, Kylie volvió a tener depresión postparto. Jenner estaba desesperada, pensó que esta depresión “nunca se iría”.

Sin embargo, al paso del tiempo descubrió que esta segunda depresión era más manejable que la primera.

Kylie cuenta con una amplia familia que siempre está dispuesta a ayudarle. Al estar deprimida recurrió a quien tiene más experiencia como madre: Kris Jenner, quien la consoló y la aconsejó.

También en años recientes Kylie se ha apoyado más en su hermana Kim, con quien considera que tiene muchas vivencias en común.

Kylie Jenner fue criticada por su cuerpo en su embarazo

Al tratarse de una figura tan mediática, Kylie es víctima constante de comentarios hacia su cuerpo. Uno de los rumores más recientes es que bajó el peso de su último embarazo usando ozempic. La influencer se defendió de estas acusaciones:

“Estoy de regreso con el peso que tenía antes de tener a mi hija e hijo y las personas están comparando mi cuerpo con el de tres meses postparto. ¿La gente se olvida de que tuve dos bebés y gané como 27 kilos en cada embarazo?”


Además, Jenner dijo que considera que el mundo no es lo suficientemente empático con ella o con las mujeres en general.

Pero a pesar de los obstáculos, la maternidad ha sido para Kylie una experiencia feliz.

“No importa por lo que esté pasando... Llego a casa y mis hijos me quieren incondicionalmente. Están obsesionados conmigo y eso me ha enseñado a caminar por la vida con más facilidad”.
FamososKylie JennerKim KardashianMaternidadVideoSEO

