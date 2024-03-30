Jennifer Lopez

Tras polémica del chicle, JLo y Emme disfrutan de las vacaciones de primavera en Nueva York

La actriz publicó una foto de la aparente 'salida de chicas' que tuvo con su hija y su sobrina Lucie. Hace unos días Jennifer fue señalada de ser "grosera" por presuntamente escupirle un chicle en la mano a su asistente.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
Video ¿JLo escupe chicle en la mano de su asistente?: la cantante vive polémica tras este video

Recientemente, Jennifer López estuvo en medio de una controversia debido a un video en el que escupe un chicle en la mano de su presunta asistente. Este gesto generó indignación entre los usuarios y algunos la consideraron "grosera".

En medio de la controversia, la estrella del pop reapareció en redes sociales junto a su hija Emme y su sobrina Lucie en lo que parece una salida de chicas.

PUBLICIDAD

Jennifer compartió una fotografía en la que las tres disfrutan un helado: "Vacaciones de primavera (Spring break)", es el breve mensaje que acompaña la publicación.

Jennifer López, su hija Emme y su sobrina Lucie.
Jennifer López, su hija Emme y su sobrina Lucie.
Imagen Jennifer López/Instagram

Más sobre Jennifer Lopez

JLo reaparece con su hija Emme tras revelar que pronto se irá de su casa por una importante razón
2 mins

JLo reaparece con su hija Emme tras revelar que pronto se irá de su casa por una importante razón

Univision Famosos
JLo reacciona por primera vez a afirmaciones de que su ex, Alex Rodríguez, le fue infiel
2 mins

JLo reacciona por primera vez a afirmaciones de que su ex, Alex Rodríguez, le fue infiel

Univision Famosos
JLo revela que sus hijos con Marc Anthony la confrontaron por ser una mamá ausente
2 mins

JLo revela que sus hijos con Marc Anthony la confrontaron por ser una mamá ausente

Univision Famosos
JLo hace inusual confesión sobre Marc Anthony antes de que sus hijos dejen su casa: “Me habría muerto”
2 mins

JLo hace inusual confesión sobre Marc Anthony antes de que sus hijos dejen su casa: “Me habría muerto”

Univision Famosos
Hijos de JLo y Marc Anthony se van de casa y ella confiesa si está preparada: “Son todo mi mundo”
2 mins

Hijos de JLo y Marc Anthony se van de casa y ella confiesa si está preparada: “Son todo mi mundo”

Univision Famosos
JLo revela que sus hijos con Marc Anthony están a punto de irse de casa: “Voy a estar sola”
2 mins

JLo revela que sus hijos con Marc Anthony están a punto de irse de casa: “Voy a estar sola”

Univision Famosos
Gemelos de JLo reaparecen con la cantante y Ben Affleck, ¡son idénticos a Marc Anthony!
2 mins

Gemelos de JLo reaparecen con la cantante y Ben Affleck, ¡son idénticos a Marc Anthony!

Univision Famosos
Jennifer López confiesa que su divorcio con Ben Affleck la “cambió”
0:49

Jennifer López confiesa que su divorcio con Ben Affleck la “cambió”

Univision Famosos
JLo se emociona por Bad Bunny y recuerda cuando cantaron en el Super Bowl
1:01

JLo se emociona por Bad Bunny y recuerda cuando cantaron en el Super Bowl

Univision Famosos
JLo reaparece con su exhijastro de 13 años a un año del divorcio de Ben Affleck: esto hicieron
1:00

JLo reaparece con su exhijastro de 13 años a un año del divorcio de Ben Affleck: esto hicieron

Univision Famosos

¿Quién es la sobrina de JLo?

Lucie Wren Lopez-Goldfried es hija de Lynda, la hermana menor de Jennifer, y Adam Goldfried.

Gracias a las redes sociales de su madre se sabe que la adolescente de 15 años tiene una buena relación con su prima Emme.

Emme y su prima Lucie.
Emme y su prima Lucie.
Imagen Lynda López/Instagram

La polémica del chicle de JLo

Recientemente se hizo viral un video en el que se ve a la cantante escupirle un chicle en la mano a una asistente. Esto fue considerado por muchos como "falta de consideración y respeto".

Sin embargo, una usuaria llamada Tnassiri dijo ser la mujer que recibió la goma de mascar de la actriz y contó su versión para poner un alto a las especulaciones. Señaló que el incidente ocurrió en 2017 durante la filmación de 'Second Act' en el distrito de Flatiron, Nueva York.

"En primer lugar, sí, tengo un pañuelo en la mano. Trabajé con Jen durante varios años como su asistente de set (…) Jen suele masticar chicle antes de las escenas por respeto a sus compañeros de trabajo, así que siempre tenía servilletas y pañuelos a mano para ayudarla a desecharlos".

Antes de filmar una de las escenas, la asistente se habría acercado para no retrasar el rodaje.

"Entré rápidamente y le tendí la mano (con una servilleta) para que ella pudiera tirarlo fácilmente (…) No podía simplemente caminar hacia un bote de basura (estábamos rodeados de multitud), así que para mantener las cosas en movimiento, 'escupir' el chicle en la servilleta que tenía en la mano fue la mejor opción", sentenció.

Relacionados:
Jennifer LopezSpring BreakHijos de famososCelebridadesFamososEmme Muñiz

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Instintos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX