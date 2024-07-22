Con mucho lujo, pero sin galán: JLo inicia celebraciones por su cumpleaños sin Ben Affleck

Video JLo desconcierta con una de las hijas de Ben Affleck en medio de rumores de divorcio: esto hizo

Jennifer López comenzó este fin de semana los festejos por su cumpleaños número 55, al que llegará este miércoles 24 de julio.

En sus primeras celebraciones, la cantante contó con la compañía de varios de sus seres amados, pero el gran ausente fue su esposo, Ben Affleck, de quien se especula está “a punto” de divorciarse.

JLo arma fiesta al estilo ‘Bridgerton’ sin Ben Affleck

De acuerdo con Daily Mail, Jennifer López organizó la primera reunión para conmemorar su nueva ‘vuelta al sol’ este sábado 20 de julio en los Hamptons, al este de Long Island, Nueva York.

La temática que ella eligió fue ‘Bridgerton’, por lo que sus invitados acudieron utilizando ropa victoriana, detalla del diario británico.

Guadalupe Rodríguez, mamá de la intérprete de ‘Waiting for tonight’, fue una de las invitadas que captaron llegando a la recepción.

Ella lucía un vestido azul claro con un top de encaje y zapatos bajos. Complementó el ‘look’ estilizando su cabello en rizos sueltos.

Llegada de la madre de Jennifer López a la fiesta del 55 cumpleaños de su hija, el pasado sábado, en los Hamptons (si no conocéis Nueva York os fastidiáis😂😂) pic.twitter.com/gVGmRpnmAl — Mundo banal (@mundobanales) July 22, 2024

Por la mañana, la protagonista de ‘Selena’ compartió en su cuenta de Instagram varias ‘selfis’ y adelantó: “Hoy va a ser un gran día”.

Por su parte, People dio a conocer que “varias fuentes” les confirmaron que Ben Affleck “no estuvo presente” en este evento.

JLo disfruta almuerzo de cumpleaños sin Ben Affleck

Jennifer López continuó festejando con un almuerzo en el restaurante Arthur & Sons, el domingo 21 de julio, reporta Page Six.

En dicha ocasión, a su lado estuvieron su mánager de toda la vida, Benny Medina, sus hijos Max y Emme, y su hermana Lynda, entre otras amistades.

Informantes aseveraron al sitio web que Ben Affleck faltó a esta comida en la que, especificaron, la superestrella de la música se emocionó contando historias sobre su pasado.

Para la salida, la llamada ‘Diva del Bronx’ optó por un ‘jumpsuit short’ blanco con aplicaciones de flores, lentes de sol y un bolso ‘de playa’.

Ella y los asistentes se deleitaron con calamares fritos, albóndigas con ricota, alcachofas a la romana, ensaladas, pollo a la parmesana y más.

Jennifer Lopez leaving her birthday lunch in the Hamptons. pic.twitter.com/oFaREmf7Oz — Bennifer Updates (@BenniferUpdates) July 22, 2024

JLo y Ben Affleck distanciados y entre rumores de ruptura

La ausencia de Ben Affleck en las celebraciones de Jennifer López se da en medio de fuertes rumores de que atraviesan una fuerte crisis matrimonial desde hace varios meses.

De hecho, los reportes afirman que ellos ya no viven juntos. In Touch informó a mediados de mayo que el galán de Hollywood ya se había mudado de la mansión familiar, ubicada en Beverly Hills.

Actualmente, el dúo está separado pues la artista ha estado divirtiéndose en los Hamptons desde principios de mes y el cineasta sigue en Los Ángeles.