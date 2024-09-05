JLo y Ben Affleck otra vez juntos... pero no como te imaginas: esto pasó en su reencuentro
Los actores aparentemente se encontraron en las oficias que comparten. Hasta la fecha, ellos no han confirmado ni desmentido haber dado inicio al trámite con el que finalizarán su matrimonio de dos años.
Jennifer López y Ben Affleck habrían tenido un breve encuentro en medio de su reportado proceso de divorcio, que presuntamente inició el pasado 20 de agosto.
De acuerdo con TMZ, la cantante fue quien entregó, ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, los documentos para solicitar el término de su matrimonio con el actor.
Supuestamente, ella tomó la decisión de pedir la separación legal después de que fracasara su lucha para que se solucionaran los problemas que tenía con él, quien no habría puesto de su parte.
¿JLo y Ben Affleck en “tenso” reencuentro?
Este 4 de septiembre, Daily Mail dio a conocer que Jennifer López y Ben Affleck “tuvieron una tensa reunión” ese mismo día.
La intérprete de ‘On the floor’ fue captada llegando al edificio de oficinas en Los Ángeles, el cual comparte con su aún marido.
Ella arribó a las instalaciones acompañada de su mamá, Guadalupe Rodríguez, con la que previamente había almorzado en el Beverly Hills Hotel.
Para la ocasión, la también actriz vistió una coordinado verde, de blusa y falda larga, así como zapatillas de plataforma a juego y una bolsa Valentino.
Media hora más tarde del arribo de su todavía esposa, la estrella de ‘Armageddon’ salió del lugar a bordo de su automóvil.
Él estaba usando un saco en tono gris sobre una camisa rosa, tenía un gesto serio en el rostro, según se puede apreciar en la imagen.
‘Bennifer’, como se conoce al dúo, no han sido visto juntos desde mucho antes de que ella iniciara los trámites para regresar al estatus de ‘soltera’.
El 3 de septiembre, People indicó que una fuente les desveló que ellos no firmaron un acuerdo prenupcial antes de casarse por el civil, el 16 de julio de 2022.
Por ese motivo, presuntamente su disolución conyugal “tiene el potencial de volverse fea”: “Hay algunos puntos conflictivos sobre las finanzas”.
El medio detalló que la protagonista de ‘Selena’ y el cineasta están en mediación con la poderosa abogada Laura Wasser, quien entre sus clientes ha tenido a Kim Kardashian.
JLo tendría una nueva ilusión
Pese al fracaso de su historia de amor con Ben Affleck, Jennifer López estaría siguiendo adelante con sus actividades.
“Ella está emocionada de ir al Festival de Cine de Toronto para promocionar esta película porque ‘Unstoppable’ significa mucho y quiere apoyarla”, dijo un ‘insider’ al diario británico este 5 de septiembre.
“Es una historia real que resulta muy inspiradora y ‘Jen’ está orgullosa de ser parte de ella. Actuar en la cinta fue un momento culminante para ella”, agregó.
La expareja trabajó en dicho proyecto cuando aún estaban bien, pero ahora alegadamente el galán de Hollywood no participará en la gira de prensa.