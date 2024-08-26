Ben Affleck ya no está "en contacto" con hijos de JLo tras separación: era su “figura paterna”

Video JLo desconcierta con una de las hijas de Ben Affleck en medio de rumores de divorcio: esto hizo

Ben Affleck habría perdido su vínculo con los mellizos de Jennifer López, Emme y Max, luego de su informada separación de la cantante.

TMZ reportó que la actriz interpuso el divorcio del actor el pasado 20 de agosto, misma fecha en la que se cumplieron dos años desde que celebraron su boda tradicional en Savannah, Georgia.

PUBLICIDAD

En los documentos de la solicitud, según Page Six, ella revela que la fecha en la que se terminó la relación fue el 26 de abril de presente año.

Aparentemente, en este tiempo el galán de Hollywood no sólo se ha mantenido alejado de ‘La Diva del Bronx’, sino también de sus hijastros, con quienes llegó a entablar una estrecha conexión.

Ben Affleck estaría distanciado de los hijos de JLo

De acuerdo con una fuente que conversó con People, Ben Affleck actualmente estaría apartado de Emme y Max, a quienes Jennifer López procreó con Marc Anthony.

El informante aseguró que el protagonista de ‘Armageddon’ “no ha estado en contacto” con los adolescentes de 16 años.

“El hecho de que él no haya visto a sus hijos en mucho tiempo es como si se hubiera ido”, dijo dicha persona no identificada.

En mayo de 2023, la intérprete de ‘On the floor’ reveló que sus retoños se habían vuelto muy unidos al cineasta.

“Aman a Ben”, indicó al aparecer en ‘Today’. “Él es un padre y una figura paterna maravillosa para ellos también porque tiene sus propios hermosos hijos y luego estamos nosotros”.

“Es fantástico. Realmente acepta el reto de lo que es (ser padrastro) y lo que eso significa, y ellos lo adoran”, expresó.

En más de una ocasión, Affleck fue captado públicamente abrazando y conviviendo amistosamente con Emme y Max, quienes lucían cómodos a su lado.

JLo seguiría cerca de los hijos de Ben Affleck

Contrario a Ben Affleck, Jennifer López continuaría “especialmente cercana” a sus hijastros, Violet, Fin y Samuel, y a la madre de estos, Jennifer Garner, da a conocer el ‘insider’.

PUBLICIDAD

A mediados de junio, ella asistió a la ceremonia de graduación de ‘Sam’, uno de los últimos eventos en los que la expareja fue vista junta.

Semanas más tarde, Violet pasó una semana de vacaciones con la estrella de ‘Selena’ en los Hamptons, donde las fotografiaron paseando.