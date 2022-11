JLo y sus hermanas posaron juntas como pocas veces: una mostró lo difícil que es tomarse fotos

El 2022 ha sido un año muy importante en la vida personal de la actriz de ‘Experta en bodas’ (película que puedes ver gratis en ViX).

Por un lado, Jennifer Lopez agrandó su familia con su matrimonio con Ben Affleck, pues, el director de cine había tenido 3 hijos previamente.

La nueva familia conjunta, además, buscó un nido donde asentarse en Los Ángeles, aunque, de acuerdo con reportes de Hollywood Life, terminaron escogiendo la mansión que JLo había comprado para compartir su vida con su ex Alex Rodríguez.



En medio de esta nueva etapa familiar, ‘La Diva del Bronx’ no se ha olvidado de la familia donde creció.

En el día del padre del 2022, por ejemplo, la estrella de ‘Cuidad en silencio’ (película que puedes ver gratis en ViX) le dedicó tiernas palabras a su papá, David Lopez.

En su ‘newsletter’, OnTheJLo, escribió:

“Nunca olvidaré en tu cumpleaños un año que me viste batallando y aunque traté de ocultarlo y no sabías por qué, viniste y te sentaste a mi lado y me dijiste: 'Quiero que sepas... hay una persona en el mundo que no quiere nada de ti, solo quiere amarte y estar ahí para ti... tú tienes eso. Soy yo’. Eso está grabado en mi memoria para siempre”.



Por ello, no es de extrañar que el Día de Acción de Gracias del 2022 fuera aún más especial para la estrella.

Jennifer Lopez posó con sus hermanas en una foto para Thanksgiving

La cantante de ‘On The Floor’ reunió a toda su familia para cenar juntos el Día de Acción de Gracias 2022.

Así lo dejó ver en sus redes sociales, donde publicó una compilación de sus retratos familiares del fin de semana. En dos de ellos, se le vio a lado de Lynda y Leslie.



Si bien es raro que Jennifer Lopez publique fotos con sus hermanas, fue la menor del trío la encargada de revelar lo complicado que puede resultar tomarse una selfie entre todas.

En su cuenta de Instagram, Lynda mostró el ‘detrás de cámaras’ de uno de los retratos que apareció en el video de JLo. Según se pudo apreciar en su publicación, ella no lograba posar adecuadamente, pues su cabello cubría su rostro.

Debajo de las imágenes, se limitó a escribir:

“Instagram vs. realidad. Edición de hermanas en el Día de Acción de Gracias 2022”.

Ellas son las hermanas de Jennifer Lopez

JLo es la segunda de las 3 hijas de los puertorriqueños David Lopez y Guadalupe Rodriguez: Leslie es la mayor de la familia y Lynda, la menor.

La primera de ellas es de quien se tienen menos datos: apenas se sabe que es cantante de ópera y maestra de música en una escuela del Bronx, según reportó Oprah Daily en junio del 2022.

Además, es quien menos asiste a eventos públicos, ni aparece en las redes sociales de JLo.



Lynda, por su parte, comparte con Jennifer Lopez el gusto por el ojo público, pues es periodista de televisión.

De igual manera, se ha dejado ver muchas más veces en alfombras rojas y es más activa en redes sociales.



¿Conocías a las hermanas de Jennifer Lopez?