Captan a Jennifer Garner saliendo de casa de Ben Affleck tras ventilarse imágenes de abrazo "sensual"

Video Las imágenes del abrazo “sensual” entre Affleck y Garner que a JLo no le habrían gustado

Jennifer Garner fue captada saliendo de la casa de Ben Affleck muy temprano por la mañana del viernes 7 de marzo, solo cinco días después de que fueran vistos en un 'paintball' donde el actor la abrazó de manera "sensual".

En las imágenes se aprecia a la actriz sosteniendo una taza blanca y vistiendo ropa deportiva.

PUBLICIDAD

También se ve que estaba acompañada de su hija Seraphina, quien en abril de 2024 se presentó con el nombre de Fin. La adolescente de 16 años vestía ropa holgada y estaba a las afueras de la propiedad, justo al lado de la puerta del garaje.

Jennifer Garner fue captada saliendo a temparanas horas de la casa de su ex Ben Affleck. Imagen The Grosby Group

Jennifer Garner tendría "miedo" de volver a enamorarse de Ben Affleck

La actriz, de 52 años, fue fotografiada saliendo de la casa de su exmarido en medio de rumores de que al actor le gustaría retomar su relación con ella.

Una fuente cercana a Garner dijo a Daily Mail que ella tiene "un miedo mortal de volver a enamorarse" de Affleck, a pesar de tener una relación con el empresario John Miller.

"Ella quiere a Ben, pero le preocupa que él la 'aplaste' otra vez", dijo la fuente.

De acuerdo con las declaraciones del informante, Jennifer todavía tiene "problemas de confianza" con Ben, después de la infidelidad que el actor de 52 años habría cometido con la niñera de sus hijos durante su matrimonio.

" Ella no quiere curar otro corazón roto porque es demasiado drama, además de que no quiere que sus hijos vean la segunda ronda de su madre en una mala situación con su padre. Muchas cosas podrían salir mal si se reúnen", dijo la fuente.

Según el diario, Jennifer Garner y su novio no han sido vistos, al menos de manera pública, desde el 20 de febrero.

Seraphina también fue captada a las afueras de la mansión de su padre Ben Affleck. Imagen The Grosby Group

¿Ben Affleck quiere "otra oportunidad" con Jennifer Garner?

De acuerdo con Page Six, una fuente les compartió que Ben Affleck estaría reflexionando sobre la posibilidad de regresar con Jennifer Garner.

PUBLICIDAD

"Le encantaría tener otra oportunidad", aseguró, "definitivamente estaría abierto a darle un segundo chance a las cosas con 'Jen' si alguna vez llega el momento adecuado".

Sin embargo, el actor tendría claro que ese reencuentro no es posible "en este instante de sus vidas".

"Él acaba de salir de un matrimonio y finalizó su divorcio [con Jennifer López], está muy ocupado con el trabajo y está concentrado en este nuevo capítulo", indicó.