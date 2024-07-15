Ivonne Montero solicita “con el corazón” donadores de sangre para su hija Antonella

Video ¿Qué tiene la hija de Ivonne Montero? La pequeña se ha salvado de morir en varias ocasiones

Ivonne Montero utilizó las redes sociales para dar a conocer que su hija, Antonella, será sometida a una intervención quirúrgica, por lo que solicitó apoyo públicamente.

En mayo, la actriz adelantó que a la pequeña de 11 años le realizarían una operación a corazón abierto este mes de julio.

PUBLICIDAD

“Tratamos de no hablarlo tanto porque a ella, evidentemente, le afecta. Ella no quiere entrar a cirugía”, comentó al programa Hoy.

Ivonne Montero solicita donadores de sangre para Antonella

Este 15 de julio, Ivonne Montero publicó en su cuenta de Instagram un mensaje ante la inminente entrada al quirófano de su retoño.

“Familia, con el corazón solicito donadores de sangre y plaquetas a nombre de mi nena Antonella García Macedo”, escribió.

Ahondado al respecto, la también cantante explicó: “Les cuento que afortunadamente y de forma bendecida mi nena tiene una nueva oportunidad de llevar, como hasta ahora, una vida plena y feliz”.

“Hay una nueva oportunidad de corregir una vez más la anomalía en su corazoncito”, informó la protagonista de ‘El tigre de Santa Julia’, que puedes ver aquí en ViX.

La estrella recalcó que tanto ella como su niña “abrazamos con amor este proceso que papá Diosito nos destinó como un gran aprendizaje de vida”.

“Mi nena será intervenida en el Instituto Nacional de Cardiología CDMX por lo que estamos solicitando donadores de sangre y de plaquetas en este mismo hospital y a nombre de mi princesa Antonella García Macedo…”, repitió.

“Sabíamos que este momento llegaría y estamos preparadas, familia querida. Sin más palabras y con profundo agradecimiento, les deseamos bendiciones”, concluyó.

Montero igualmente subió imágenes de un folleto en el que se detallan los datos y requisitos que deben cumplir aquellos que quieran donar sangre.

Ivonne Montero solicita donadores de sangre a nombre de su hija Antonella. Imagen Ivonne Montero/Instagram

¿Qué enfermedad tiene la hija de Ivonne Montero?

En mayo de 2013, Ivonne Montero dio a luz a Antonella, fruto de su amor con el difunto cantante Fabio Melanitto.

PUBLICIDAD

La bebé nació con una cardiopatía congénita, la cual provocó que tenga dos arterias en un solo ventrículo, lo que provoca que este no oxigene adecuadamente.

A lo largo de este tiempo, ella ha sido operada en 10 ocasiones, la primera “a los 9 meses”, puntualizó la intérprete en el programa ‘El minuto que cambió mi destino’ en agosto de 2018.