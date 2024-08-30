Ivonne Montero "siente" la presencia del fallecido Fabio Melanitto, papá de su hija

Video Ivonne Montero confirma que su hija está “delicada” tras cirugía a corazón abierto

A casi dos meses de la cirugía a corazón abierto de su hija Antonella, Ivonne Montero reapareció ante la prensa para agradecer las oraciones por su pequeña, quien presentó complicaciones durante su operación.

En entrevista con ‘De Primera Mano’, la actriz reveló que su hija todavía se encuentra en recuperación, dejando al descubierto la crisis de salud por la que atravesó la pequeña de 11 años.

“Bendito Dios, Antonella ya reponiéndose de esa cirugía que afortunadamente fue un superéxito, todo lo del corazoncito quedó espectacular, mejor no pudo ser. Antonella va a estar muy bien. En la recuperación hubo momentitos de crisis que nos, ya sabes, nos preocupamos demasiado”, contó en la emisión del 30 de agosto.

“Ella ahorita está en reposo absoluto, obviamente no está yendo a la escuela, se está tomando medicamento. Ya lo que había entorpecido un poquito el proceso de su recuperación ya se quitó, se disipó. Entonces ya, ya está digamos que, al otro lado, ya se levanta, ya baja la escalera, ya sube, ya está ahorita gritando con una amiga”, agregó.

Ivonne Montero "siente" la presencia del fallecido Fabio Melanitto

En la misma entrevista, Ivonne Montero confesó que, aunque ahora se encuentra más tranquila, durante la operación a corazón abierto de su hija se encomendó al fallecido Fabio Melanitto, de quien ha sentido su presencia.

“Sí, por supuesto, (le dije): ‘está tu hija aquí, acompáñala, asístela y acompáñala’. Claro, sí, pues es su papá, y estoy segura de que él está ahí. Además, muchas veces yo lo siento, de repente lo siento y agradezco”, admitió.

La actriz puso un altar en memoria de Fabio Melanitto, papá de su hija. Imagen Ivonne Montero / Instagram



Por último, Ivonne Montero reveló que fue Fabio Melanitto quien le dio la fuerza necesaria a su hija Antonela para entrar al quirófano una vez más.

“Aunque no hubo esa cercanía, en casa tenemos una foto de su papá. Ella sabe que él es su papá, está la foto, le hacemos su altar en el Día de Muertos. Hace poquito cumplió un año más de fallecido, pues no hicimos nada particularmente porque estábamos con todo lo de la cirugía, pero está presente”, finalizó.

Fabio Melanitto fue asesinado a sangre fría el 15 de agosto de 2018 en las calles de la Ciudad de México. El móvil de su muerte desató distintas teorías, entre las que iban un intento de asalto hasta un presunto ajuste de cuentas.