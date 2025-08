Ivonne Montero responde a quienes dicen que practica la santería: antes dijo que coleccionaba catrinas

Ivonne Montero respondió tajante a quienes dicen que practica la santería, luego de que en el pasado confesara que viajaba acompañada de una calavera en su coche.

La actriz aclaró en ‘Venga La Alegría’ que si bien le gusta mucho la imagen de la calavera, su afición no debe ser malinterpretada, ya que nunca ha participado en rituales de santería ni mucho menos en sacrificio de animales.

PUBLICIDAD

“No, jamás. Qué bueno que lo preguntas", dijo al reportero este 31 de julio. "Yo siempre he dicho y lo vuelvo a reiterar, a mí me gusta mucho la imagen de la calavera, ¿no? Las catrinas, yo colecciono catrinas, me gusta la imagen de la calavera y veo a la muerte no como la muerte personificada, como una entidad a la que le puedas rendir culto”, explicó.

Ivonne Montero subrayó que su colección de catrinas es mucho más un gusto personal que una cultura. Asimismo, expresó su respeto ante quienes sí le rinden culto a la muerte.

“A esa no, a esa yo no le rindo culto, no creo en ella, respeto quien lo hace. Lo que yo creo es en la muerte como el acto de abandonar este terreno”, sentenció.

La razón por la que siempre viaja con una calavera en el auto

Las especulaciones sobre la supuesta práctica de Ivonne Montero en la santería comenzaron en abril de 2022, cuando la intérprete contó en ‘Ventaneando' que viajaba con una calavera en su auto “por seguridad” y "compañía".

“A mí me gusta mucho la imagen de las calaveritas, por aquí tengo collares, tengo cositas, no tiene nada que ver con la Santa Muerte, no rindo tributo a esa imagen”, dijo.

“Yo creo en la muerte como una transición, como una resurrección o un renacimiento de la vida eterna. La puse (la calavera) en el auto para que vean que estoy acompañada”, recalcó.

Aunque sus declaraciones causaron sorpresa, fue hasta junio pasado que la madre de Antonella nuevamente fue cuestionada sobre el tema en ‘De Primera Mano’, emisión a la que reveló si la táctica de aparentar compañía usando la calavera le había funcionado.

PUBLICIDAD

“Sí ha resultado porque a veces si estoy así en un alto y se acerca alguien es así de (reacciona sorprendido). Sí impone… Se alcanza a percibir que viene conmigo”, concluyó.