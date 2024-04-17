¿Por qué la hija de Ivonne Montero tiene un quiste en la nariz? Actriz es criticada por no operarla

Video Ivonne Montero estalla contra quienes le "exigen" que opere a su hija de la "naricita"

Ivonne Montero lanzó una tajante contestación a todas aquellas personas que se dicen “preocupadas” porque su hija Antonella Melanitto aún no ha sido operada de la nariz.

La primogénita de la actriz nació con una cardiopatía congénita en la que se tienen dos arterias en un solo ventrículo, lo que provoca que este no oxigene bien.

A lo largo de sus casi 11 años de vida, ella ha sido operada en 10 ocasiones, la primera de ellas “a los 9 meses”, de acuerdo con lo que Ivonne relató en el programa ‘El minuto que cambió mi destino” en agosto de 2018.

El próximo mes de julio, Antonella será sometida a una cirugía de corazón abierto, pues le será colocada una prótesis biológica para mejorar el flujo sanguíneo de ese órgano.

En agosto de 2022, Montero detalló que a Antonella le salió un quiste en la nariz a causa de dicho padecimiento cardíaco, según Las Estrellas.

Desde aquel entonces, ella adelantó que en sus planes estaba buscar que le retiraran dicho crecimiento anormal a la nena.

Sin embargo, a la fecha, Antonella todavía tiene el quiste, por lo que Ivonne dio a conocer que ha recibido señalamientos, ante lo cual decidió no quedarse callada.

Ivonne Montero reveló que su hija Antonella tiene un quiste en la nariz debido al problema cardíaco que padece. Imagen Ivonne Montero/Instagram

Ivonne Montero pone alto a críticas porque su hija aún no ha sido operada de la nariz

Fue por medio de un tiktok que la protagonista de ‘El tigre de Santa Julia’, película que puedes ver aquí en ViX, respondió a sus detractores.

“Este mensaje es para todas aquellas personas de esta plataforma de TikTok que están tan preocupados por la naricita de mi hija…”, dijo.

“Que yo no sé qué tanto les preocupa si a nosotras no nos preocupa en absoluto, porque no es un tema médico ni que le cause ningún problema de autoestima ni de salud”, recriminó.

Ivonne Montero explicó a todos los que “están tan angustiados” y que tanto “exigen” que les “rinda cuentas” la razón por la que su niña no ha sido operada.

“A ver, entiendan una cosa: para entrar a una cirugía hay cantidad de circunstancias que se tienen que dar. En este momento Antonella no quiere entrar a quirófano a arreglarse su nariz, punto, se acabó”, indicó.

La cantante aseguró que no llevará a la adolescente para que le realicen la cirugía “hasta que ella no” se lo solicite de propia voz.

“En el momento en el que Antonella me externe: ‘Mamá, yo quiero arreglarme mi naricita’, (entonces) yo, como su mamá responsable (…) voy a tomar la decisión de llevarla a hacerle sus estudios y entrar ella a la cirugía que necesite de su nariz, con el mejor cirujano que yo pueda encontrar”, comentó.

Ivonne Montero pide a “fans” investigar antes de hablar

Antes de finalizar su misiva, Ivonne Montero dejó claro que, para ella, muchas de las personas que la juzgan no saben en realidad lo que ha vivido debido a que Antonella vive con una anomalía en el corazón.

“Relájense muchísimo, familia”, pidió. “Evidentemente no tienen ustedes la menor idea de lo que es ser una mamá con una pequeña con una condición así”.

“Hemos pasado momentos difíciles, no tienen idea de lo que eso se siente, entonces guarden silencio”, solicitó firmemente.