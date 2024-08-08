Hija de Ivonne Montero presenta complicación en cirugía a corazón abierto: los detalles de su salud

Video Ivonne Montero confirma que su hija está “delicada” tras cirugía a corazón abierto

Antonella, la hija de Ivonne Montero, finalmente fue sometida a una delicada cirugía de corazón abierto. A la niña de 11 años le implantaron una válvula para corregir la cardiopatía congénita con la que nació, pues su corazón solo tiene un ventrículo, lo que hace que éste no oxigene bien.

La actriz mexicana dio detalles sobre la salud de su hija, quien está hospitalizada desde hace tres semanas y tras la cirugía se encuentra "delicada".

¿Cómo está la hija de Ivonne Montero?

La cantante reveló que durante la cirugía se presentó una complicación que pudo ser controlada a tiempo.

"Todo corrió muy bien, todo el arreglo que le tenían que hacer en la arteria y en el corazón y la válvula todo pasó superbién. Se presentó una complicación en la cirugía, pero los doctores lo solucionaron", contó al show 'Venga la alegría'.

Ivonne explicó que, debido a que su hija ha sido sometida a varias intervenciones, al momento de la cirugía hubo un sangrado que los médicos esperaban que sucediera.

" Se presentó un sangrado, pero se logró controlar. Bendito Dios ha estado estable, ahorita está reportada como delicada, pero está muy bien Gloria a Dios".

Sin embargo, la niña de 11 años continúa delicada y en observación.

"Todavía está delicada, evidentemente, todavía está en observación esperando que ese sangrado no se vuelva a presentar".

Esta sería la última cirugía a la que Antonella debía ser sometida, sin embargo, su tratamiento continuará para "seguir con ciertas correcciones porque le están poniendo prótesis, válvulas, parches", explicó Montero.

Ivonne Montero y su hija Antonella. Imagen Ivonne Montero/Instagram

Antonella también tiene un quiste en la nariz

La hija que Ivonne Montero tuvo con el fallecido cantante Fabio Melanitto tiene un quiste en la nariz.

La actriz ha explicado en múltiples ocasiones que esta formación nasal no es de cuidado y es un tema meramente estético, por lo cual no ha sido retirado. Incluso, reveló que a su hija no le molesta.

"Este mensaje es para todas aquellas personas de esta plataforma de TikTok que están tan preocupados por la naricita de mi hija…", dijo en un video publicado en abril pasado. "Yo no sé qué tanto les preocupa si a nosotras no nos preocupa en absoluto, porque no es un tema médico ni que le cause ningún problema de autoestima ni de salud", señaló.

"En este momento Antonella no quiere entrar a quirófano a arreglarse su nariz, punto, se acabó. En el momento en el que Antonella me externe: 'Mamá, yo quiero arreglarme mi naricita', (entonces) yo, como su mamá responsable (…) voy a tomar la decisión de llevarla a hacerle sus estudios y entrar ella a la cirugía que necesite de su nariz, con el mejor cirujano que yo pueda encontrar", sentenció.