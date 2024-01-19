Ivonne Montero

Ivonne Montero detalla cómo está su hija tras hospitalización y su próxima operación a corazón abierto

La actriz prepara psicológicamente a Antonella para su siguiente cirugía. Su hija necesita una prótesis biológica para mejorar el flujo sanguíneo.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Por:
Univision
Video Hija de Ivonne Montero ahora necesita una prótesis: así se encuentra su salud tras someterse a cirugía

Ivonne Montero dio nuevos detalles sobre la próxima operación a corazón abierto de su hija Antonella, quien nació con una cardiopatía congénita.

La actriz compartió que será el próximo mes de julio cuando la pequeña de 10 años regrese al quirófano, donde le será colocada una prótesis biológica para mejorar el flujo sanguíneo de su corazón.

PUBLICIDAD

Además, compartió que el cateterismo que le realizaron el pasado 10 de enero solo fue para preparar su corazón.

Más sobre Ivonne Montero

Ivonne Montero responde a quienes dicen que practica la santería: antes dijo que coleccionaba catrinas
2 mins

Ivonne Montero responde a quienes dicen que practica la santería: antes dijo que coleccionaba catrinas

Univision Famosos
Ivonne Montero aclara si practica la santería: lleva siempre una calavera en el coche
2 mins

Ivonne Montero aclara si practica la santería: lleva siempre una calavera en el coche

Univision Famosos
Ivonne Montero asegura que “El Diablo” intentó aprovecharse de ella mientras dormía
0:52

Ivonne Montero asegura que “El Diablo” intentó aprovecharse de ella mientras dormía

Univision Famosos
Ivonne Montero revela cómo está su hija: tuvo complicaciones en cirugía a corazón abierto
2 mins

Ivonne Montero revela cómo está su hija: tuvo complicaciones en cirugía a corazón abierto

Univision Famosos
Ivonne Montero "siente" la presencia del fallecido Fabio Melanitto, papá de su hija
2 mins

Ivonne Montero "siente" la presencia del fallecido Fabio Melanitto, papá de su hija

Univision Famosos
Ivonne Montero confirma que su hija está “delicada” tras cirugía a corazón abierto
0:52

Ivonne Montero confirma que su hija está “delicada” tras cirugía a corazón abierto

Univision Famosos
Hija de Ivonne Montero presenta complicación en cirugía a corazón abierto: los detalles de su salud
2 mins

Hija de Ivonne Montero presenta complicación en cirugía a corazón abierto: los detalles de su salud

Univision Famosos
Hija de Ivonne Montero llevaría semanas en el hospital: ella estaría orando por la salud de su hija
2 mins

Hija de Ivonne Montero llevaría semanas en el hospital: ella estaría orando por la salud de su hija

Univision Famosos
Ivonne Montero solicita “con el corazón” donadores de sangre para su hija Antonella
2 mins

Ivonne Montero solicita “con el corazón” donadores de sangre para su hija Antonella

Univision Famosos
Ivonne Montero responde a quienes le dicen “mala madre” por no operar a su hija de 11 años
0:55

Ivonne Montero responde a quienes le dicen “mala madre” por no operar a su hija de 11 años

Univision Famosos

“Bendito Dios está muy bien. La semana pasada estuvo internada. Le hicieron un cateterismo y salió muy bien. Todo esto es para preparar al corazoncito en esta cirugía (a corazón abierto) que ya está fija la fecha, a mediados de julio”.

Ivonne Montero explicó que debido a la condición con la que nació Antonella, su corazón debe ser monitoreado constantemente, ya que a medida de que ella vaya creciendo, habrá “detalles que se deban ir arreglando”.

“En cada monitoreo que se le hace se espera ver como estas cositas. Hay cosas que van cambiando porque sí, es una cirugía distinta a la de un corazón normal. Va a tener ciertos detalles que se tienen que ir arreglando porque es una condición de vida y se debe estar en un tratamiento (constante)”, expresó.

Antonella es hija de Ivonne Montero y Fabio Melanitto, fallecido exintegrante del grupo UFF.
Antonella es hija de Ivonne Montero y Fabio Melanitto, fallecido exintegrante del grupo UFF.
Imagen Ivonne Montero / Instagram


La intérprete de 49 años compartió que aprovechará los siguientes 6 meses para “preparar psicológicamente” a su hija, quien está en proceso de entender la condición congénita con la que nació.

“Vamos a prepararnos todo este tiempo para que coma bien, esté bien fuerte y para que ella también se prepare psicológicamente porque está en una edad en la que ya sabe, ya se da cuenta lo que está pasando. Es algo que no le está gustando mucho pero son procesos que tenemos que aceptar”, dijo.

Familia de Fabio Melanitto está pendiente de Antonella

Por último, Ivonne Montero reveló que la hermana del fallecido exintegrante del grupo UFF, Fabio Melanitto, se encuentra muy pendiente de la salud de Antonella.

Su hermana (está en contacto conmigo). Nos hablamos en Navidad, en Año Nuevo siempre deseándonos lo mejor en la familia que está allá. Pero todo muy bien con ella, están muy bien. Una de las primas de Antonella ya tuvo a su bebé, pero todo muy bien con ellos”, concluyó.

Relacionados:
Ivonne MonteroHijos de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Consuelo
Gratis
Algo azul
¿Quieres ser mi hijo?
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD