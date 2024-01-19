Ivonne Montero detalla cómo está su hija tras hospitalización y su próxima operación a corazón abierto

Video Hija de Ivonne Montero ahora necesita una prótesis: así se encuentra su salud tras someterse a cirugía

Ivonne Montero dio nuevos detalles sobre la próxima operación a corazón abierto de su hija Antonella, quien nació con una cardiopatía congénita.

La actriz compartió que será el próximo mes de julio cuando la pequeña de 10 años regrese al quirófano, donde le será colocada una prótesis biológica para mejorar el flujo sanguíneo de su corazón.

Además, compartió que el cateterismo que le realizaron el pasado 10 de enero solo fue para preparar su corazón.

“Bendito Dios está muy bien. La semana pasada estuvo internada. Le hicieron un cateterismo y salió muy bien. Todo esto es para preparar al corazoncito en esta cirugía (a corazón abierto) que ya está fija la fecha, a mediados de julio”.

Ivonne Montero explicó que debido a la condición con la que nació Antonella, su corazón debe ser monitoreado constantemente, ya que a medida de que ella vaya creciendo, habrá “detalles que se deban ir arreglando”.

“En cada monitoreo que se le hace se espera ver como estas cositas. Hay cosas que van cambiando porque sí, es una cirugía distinta a la de un corazón normal. Va a tener ciertos detalles que se tienen que ir arreglando porque es una condición de vida y se debe estar en un tratamiento (constante)”, expresó.

Antonella es hija de Ivonne Montero y Fabio Melanitto, fallecido exintegrante del grupo UFF. Imagen Ivonne Montero / Instagram



La intérprete de 49 años compartió que aprovechará los siguientes 6 meses para “preparar psicológicamente” a su hija, quien está en proceso de entender la condición congénita con la que nació.

“Vamos a prepararnos todo este tiempo para que coma bien, esté bien fuerte y para que ella también se prepare psicológicamente porque está en una edad en la que ya sabe, ya se da cuenta lo que está pasando. Es algo que no le está gustando mucho pero son procesos que tenemos que aceptar”, dijo.

Familia de Fabio Melanitto está pendiente de Antonella

Por último, Ivonne Montero reveló que la hermana del fallecido exintegrante del grupo UFF, Fabio Melanitto, se encuentra muy pendiente de la salud de Antonella.