Hija de Ivonne Montero llevaría semanas en el hospital: ella estaría orando por la salud de su hija

Video Ivonne Montero responde a quienes le dicen “mala madre” por no operar a su hija de 11 años

Antonella, hija de Ivonne Montero, llevaría semanas en el hospital. La pequeña de 11 años habría sido internada desde mediados de julio por una cirugía a corazón abierto que tendría programada.

Aunque la actriz no ha dado reportes sobre la salud de su hija, el productor Antonio Escobar reveló este 6 de agosto a ‘Venga la alegría’ que Antonella “está internada desde hace tres semanas”.

“Precisamente la próxima semana, tengo entendido, ya la van a operar. Primero empezaron que ya y de repente, como es Cardiología, van llegando emergencias, entonces van posponiendo, de hecho, está internada desde hace tres semanas”, dijo al show.

Pese a que el productor no quiso entrar en detalles sobre la salud de la hija de Ivonne Montero, Anna Ciocchetti, compañera de la actriz en la obra ‘Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve’, extendió todo su apoyo a la actriz.

“Sólo resta tener nuestro corazón y nuestra mente elevada para que Antonella salga lo más rápido posible de esta situación, muy bien librada”, señaló.

Ivonne Montero estaría orando por la salud de su hija

A través de Instagram, Ivonne Montero compartió imágenes de un pequeño altar donde, además de apreciarse rosarios, figuras de ángeles y estampillas religiosas, mostró un libro de ‘Oraciones para niños’ y una ‘Biblia’.

“Poco a poco mi bebé. GRACIAS FAMILIA POR TANTAS BENDICIONES Y BUENOS DESEOS. Estamos siendo escuchados hasta el Cielo”, escribió el 6 de agosto.

Ivonne Montero estaría orando por la salud de Antonella. Imagen Ivonne Montero / Instagram

La operación de Antonella

El 15 de julio, Ivonne Montero solicitó donadores de sangre para su hija Antonella, quien estaría por ingresar al quirófano para someterse a una cirugía de corazón abierto.

“Hay una nueva oportunidad de corregir una vez más la anomalía en su corazoncito. “Mi nena será intervenida en el Instituto Nacional de Cardiología CDMX por lo que estamos solicitando donadores de sangre y de plaquetas en este mismo hospital (…) Sabíamos que este momento llegaría y estamos preparadas, familia querida. Sin más palabras y con profundo agradecimiento, les deseamos bendiciones”, puntualizó.

En enero de este mismo año, la actriz de Por amar sin ley (telenovela que puedes ver en ViX) ya había dado a conocer que a su hija de 11 años le sería colocada una prótesis biológica para mejorar el flujo sanguíneo de su corazón.

La hija de Ivonne Montero y el fallecido Fabio Melanitto nació con una cardiopatía congénita, una compleja anomalía en su corazón en la que se tienen dos arterias en un solo ventrículo, lo que hace que éste no oxigene bien.