Ivonne Montero aclara si practica la santería: lleva siempre una calavera en el coche

Video Ivonne Montero confirma que su hija está “delicada” tras cirugía a corazón abierto

Ivonne Montero aclaro si practica la santería luego de que saliera a la luz que lleva siempre una calavera en su automóvil.

La actriz, de hecho, reveló el motivo por el que carga con ese distintivo elemento, hecho que ahora ha desatado las especulaciones.

PUBLICIDAD

¿Ivonne Montero practica la santería?

Este 6 de junio, ‘De primera mano’ indicó que Ivonne Montero “ha sido señalada de ser santera”, situación que ella despejó tajantemente.

En un encuentro con la prensa mexicana, la también cantante aseguró que su objetivo al llevar una calavera en su coche es únicamente la seguridad.

“No tiene nada que ver el que sea una calavera, bueno, a mí me encantan las calaveras, eso ya lo saben”, dijo ente los micrófonos.

“No tiene nada que ver con la Santa Muerte ni nada, porque siempre me dicen. Yo lo puse porque necesitaba que se viera que alguien me acompañaba porque luego de repente ando sola”, agregó.

La intérprete de ‘La loba’ aseguró que esa táctica le ha funcionado: “Sí ha resultado porque a veces si estoy así en un alto y se acerca alguien es así de [reacciona sorprendido]”.

“Sí impone”, sentenció la exconcursante de ‘Las estrellas bailan en Hoy’, “se alcanza a percibir que viene conmigo”.

Ivonne Montero “no rinde tributo” a la Santa Muerte

En el pasado, en abril de 2022, Ivonne Montero ya había indicado que, aunque transporta a la calavera consigo, no está vinculado a las religiones.

“A mí me gusta mucho la imagen de las calaveritas, por aquí tengo collares, tengo cositas, no tiene nada que ver con la Santa Muerte, no rindo tributo a esa imagen”, expresó, según El Imparcial.