Ivonne Montero revela cómo está su hija: tuvo complicaciones en cirugía a corazón abierto

Video Ivonne Montero confirma que su hija está “delicada” tras cirugía a corazón abierto

Ivonne Montero reveló cómo se encuentra su hija Antonella luego de la complicada y delicada cirugía a corazón abierto a la que fue sometida en julio de 2024.

La actriz compartió con TVyNovelas que después de presentar complicaciones y permanecer casi un mes hospitalizada, su hija de 11 años está respondiendo positivamente a su tratamiento.

“Ya está bien de su corazón, salió muy bien, ahora está con el tratamiento, en este mes le tocan los estudios rutinarios para evaluarla mejor”, contó a la revista en su edición del 17 de marzo.

Aunque Ivonne Montero no dio más detalles sobre la salud de su hija Antonella, reconoció que la respuesta positiva de la menor a su tratamiento la tiene “muy contenta”.

“Va muy bien con los medicamentos que está tomando todos los días. Eso me tiene muy feliz, contenta y dedicada a mi hogar, a mi hija, a mi trabajo”, agregó.

Por otro lado, la intérprete de 50 años reconoció que una de las etapas que más disfruta es la de mamá, por lo que procura siempre estar cerca de su hija aun cuando está trabajando.

“A mí me encantaría que cuando ella sea grandecita y le pregunten cómo fue esa época en la que acompañaba a su mamá, diga que fue maravilloso y que yo fui una mamá presente, que fui una mamá que estuvo pendiente, que estuvo con ella y que la crio”, sentenció.

¿Por qué tuvieron que operar del corazón a la hija de Ivonne Montero?

En julio de 2024, la hija de Ivonne Montero tuvo que ser sometida a una delicada cirugía de corazón abierto.

Aquella ocasión, a la pequeña le fue implantada una válvula para corregir la cardiopatía congénita con la que nació, ya que su corazón solo tiene un ventrículo y no oxigena bien.

La operación de Antonella fue pospuesta en varias ocasiones durante el 2024. Sin embargo, fue en julio del mismo año que la misma Ivonne Montero reveló a ‘Sale el Sol’ que su hija sería “intervenida en el Instituto Nacional de Cardiología CDMX”.

El 8 de agosto, Ivonne Montero reveló al show ‘Venga la Alegría’ que su hija se encontraba “delicada”, pero “bien” tras la cirugía a corazón abierto, ya que durante la intervención se había presentado un “sangrado”.

Asimismo, señaló que si todo salía bien, esa sería la última cirugía a la que Antonella tendría que ser sometida, pero que debería continuar con su tratamiento.