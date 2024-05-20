Ivonne Montero se quiebra al hablar de la operación a corazón abierto de su hija y revela que "ella no quiere"

Video ¿Qué tiene la hija de Ivonne Montero? La pequeña se ha salvado de morir en varias ocasiones

Hace once años, Ivonne Montero se convirtió en mamá de Antonella, quien nació con una enfermedad congénita, y a los pocos meses de nacida la sometieron a varias cirugías.

Ahora, la actriz indicó que la pequeña será sometida a una cirugía a corazón abierto en julio próximo y que es un tema que a la menor le cuesta hablar, pues no desea una nueva operación.

PUBLICIDAD

“Tratamos de no hablarlo tanto porque a ella, evidentemente, le afecta, ella no quiere entrar a cirugía, pero yo le digo lo que siempre les he comentado a ustedes que son procesos que tenemos que abrazar con mucho amor, agradecerlos y pedir mucho”, detalló en el programa Hoy el pasado 16 de mayo.

La actriz reconoció que ella también sufre por las intervenciones de su primogénita, pero que entiende que es una situación más difícil para Antonella.

“Antonella cuando hay oportunidad de tocar el tema, le digo ‘platica con papá Diosito, él es tu amigo’. Es un proceso que a mí me cuesta, si a mí me cuesta expresarlo y hablarlo y siempre me quiebro por lo ya vivido”.

¿Qué tiene la hija de Ivonne Montero?

Antonella nació fruto del matrimonio de la actriz y el fallecido Fabio Melanitto. La pequeña llegó a este mundo con una cardiopatía congénita, que provocó que tenga dos arterias en un solo ventrículo, haciendo que no oxigene bien.

A su corta edad, la pequeña ha sufrido 10 operaciones, siendo la primera a los 9 meses de edad. En julio próximo, la hija de Ivonne Montero será sometida a una nueva cirugía, donde reconstruirán una arteria pulmonar dentro del corazón de la menor.

“Van a tener que volver a reconstruir su arteria pulmonar que está dentro del corazón, es una cirugía a corazón abierto, hay que volverla a reconstruir porque en su momento cuando la reconstruyeron, está parchada con parches de animal y eso no crece, ella creció entonces la arteria se empezó a quedar pequeñita y está provocando al mismo tiempo una presión alta”.

PUBLICIDAD

Ivonne Montero llora por su hija Antonella

Ivonne Montero se quebró ante las cámaras tras dar detalles de la cirugía. La actriz no contuvo las lágrimas al hablar del tema y destacar que pese a todo ha enfrentado críticas.