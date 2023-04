Ivonne Montero revela por qué su hija teme operarse el corazón y la nariz: “No quiere”

A finales de marzo, Ivonne Montero externó su preocupación por la operación a corazón abierto a la que se debe someter su hija. Ahora, reveló que es la propia Antonella quien, a sus 9 años, no desea ser intervenida.

Ivonne Montero reveló que su hija “no quiere” someterse a otra cirugía

En entrevista con TVyNovelas, publicada este 17 de abril, la actriz dio nuevos detalles de la salud de la hija que tuvo con Fabio Melanitto:

“Necesita entrar al procedimiento para preparar al corazón para la siguiente cirugía, que es la de la prótesis”.



Detalló que, aunque este procedimiento “no es tan invasivo porque es por medio de un cateterismo”, sí requiere de “quirófano y anestesia general”.

Esto último es lo que “no le gusta” a Antonella Melanitto.

“A ella (su hija) no le gusta la idea, por supuesto, como no le gusta la idea de operarse su naricita, no quiere”, explicó Ivonne Montero.



La estrella de 48 años también confesó que a su hija “sí le da miedo” someterse a una operación. En específico, “le da miedo despertarse a la mera hora (en medio del procedimiento)”.

Para calmar los nervios de la pequeña, Montero procura tener “mil conversaciones” con ella sobre el tema:

“Le dije que estamos en manos de profesionales (...) y que todos estos procedimientos y su condición la tenemos que aceptar con amor y porque estamos juntas. Busco ejemplos y trato de documentarla y hacer una retroalimentación de ello para que me cuente sus miedos y poder apoyarla”.



Según contó, tras estas pláticas, su hija “se quedó tranquila en ese momento”.

La cirugía de la hija de Ivonne Montero está pensada para junio, cuando la famosa termine su participación en un reality show.

¿Qué tiene la hija de Ivonne Montero?

La pequeña de 9 años nació con una cardiopatía congénita, es decir, una anormalidad en su corazón. En su caso, las dos arterias de este órgano están ubicadas en el mismo ventrículo (deberían estar en diferentes).

Por esto, en más de una ocasión ha tenido que pasar por el quirófano: con apenas 9 meses de nacida y, de nueva cuenta, a los 2 años. En estos procedimientos, le colocaron un ‘stent’ o malla que expande su arteria para mejorar el flujo de sangre.

Ahora que Antonella Melanitto ya creció, este dispositivo ya “se está quedando chiquita”, explicó Ivonne Montero en la citada entrevista.

Adicionalmente a sus problemas del corazón, la hija de Ivonne Montero tiene un quiste en su nariz. Si bien, este es benigno y la única razón para removerlo sería estética.

