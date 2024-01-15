Hija de Ivonne Montero necesita una prótesis: la actriz habla de su complejo estado de salud

Video ¿Qué tiene la hija de Ivonne Montero? La pequeña se ha salvado de morir en varias ocasiones

La hija de Ivonne Montero fue hospitalizada la semana pasada con el objetivo de atender la cardiopatía congénita con la que nació. Durante la cirugía, a la pequeña le fue colocado un catéter para mejorar la oxigenación de su corazón. Sin embargo, la actriz compartió que Antonella necesitará otra operación.

En entrevista con la reportera Berenice Ortiz, la intérprete de 49 años explicó el procedimiento quirúrgico al que sometió a su hija con el propósito de mejorar la función de la aorta, arteria encargada de llevar sangre oxigenada desde el corazón a todos los órganos.

“Ella fue intervenida el miércoles pasado (el 10 de enero). Ella fue hospitalizada el día martes y el miércoles le hicieron un cateterismo para llegar al corazón por medio de la ingle, en la aorta le pusieron esa mallita”, declaró el pasado 14 de enero.

Ivonne Montero explicó que aunque existía la posibilidad de que los médicos le colocaran en esa cirugía la prótesis biológica que necesita su hija, fue imposible.

“Ese día había la posibilidad de que le colocaran de una vez la prótesis biológica, natural, me parece que es una bovina, pero lamentablemente su arteria pulmonar esta muy angosta”, narró.

Antonella nació con una cardiopatía congénita. Imagen Ivonne Montero / Instagram



“Esa arteria fue la misma que se reconstruyó cuando le hicieron la cirugía a corazón abierto, pero ella creció y evidentemente esa arteria no crece, la aorta está ganando peso y está provocando ahí un desnivel que no está bien, que no es bueno”, continuó.

Por último, Ivonne Montero reveló que será el próximo mes de julio cuando Antonella regrese al hospital para ser sometida a una cirugía a corazón abierto.

“Nos dieron cita para la cirugía que sí va a tener que ser a corazón abierto para poder ampliar esa arteria, ya nos dieron fecha y sería en julio, así que tenemos todos estos meses para prepararnos psicológicamente… El miedo siempre está ahí, pero ahí vamos”, sentenció.

¿De qué está enferma Antonella, la hija de Ivonne Montero?

La hija de Ivonne Montero y el fallecido Fabio Melanitto nació con una cardiopatía congénita, una compleja anomalía en su corazón en la que se tienen dos arterias en un solo ventrículo, lo que hace que no oxigene bien.

A sus 10 años, Antonella ha tenido que entrar 10 veces a cirugía; su primera operación ocurrió a los 9 meses de vida, y la siguiente fue a los 2 años; en ambos procedimientos le colocaron un stent o malla que expande su arteria para mejorar el flujo de la sangre. Sin embargo, la pequeña deberá someterse a una nueva cirugía a corazón abierto para que le sea colocada una prótesis natural y así mejorar su salud.