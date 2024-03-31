Ivonne Montero aparece con el labio desfigurado y clama ayuda: ¿secuela por "inyectarse" el rostro?

Video "Ganas de arrancarme los ojos": Ivonne Montero relata cómo se quemó las córneas

Ivonne Montero preocupó a algunos de sus fans tras dejarse ver en Instagram con parte del labio desfigurado este sábado 30 de marzo.

La actriz apareció con la parte superior de la boca hinchada mientras pedía ayuda a sus seguidores.

Ivonne Montero apareció con la parte superior del labio hinchado y desfigurado. Imagen Ivonne Montero/Instagram

¿Qué le pasó a Ivonne Montero en el labio?

La artista de 49 años colgó un video en Instagram en donde solicitó apoyo a sus seguidores ante lo que estaba sufriendo: "Recomiéndenme, ¿que hacer?", escribió.

"Ay familia, miren lo que me pasó, se me ocurrió inyectarme ácido hialurónico y se me está empezando a inflamar el labio", indicó al inicio del video.

Luego aclaró que lo que acaba de decir era una broma, más no así lo que le estaba pasando a su labio que estaba evidentemente inflamado.

"Mentira, no me inyecté nada, jamás me inyectaría nada en mi carita hermosa, bueno bótox sí, pero tiene como dos años que no me he puesto nada", explicó.

"Vean lo que me pasó, me picó un insecto, estoy muy inflamadísima y tengo mucha comezón y me pica horrible", platicó dejando atrás la broma de los procedimientos estéticos.

Aunque se notaba alarmada, no dejó el humor ante lo que estaba viviendo: "Me dice mi hija Antonella que soy Kardashian", mencionó entre risas.

" ¿Qué me recomiendan hacer?, por favor díganme", solicitó.

También contó que el insecto la picó en uno de sus brazos y mostró cómo estaba inflamado al igual que su boca.

Ivonne Montero también mostró la picadura que sufrió en uno de sus brazos. Imagen Ivonne Montero/Instagram



"¡Qué horror! ¡Oh por Dios!", dijo sorprendida al verse en la pantalla de su celular mientras daba a conocer la noticia.

Luego de algunos minutos, Montero agradeció a algunos de sus fans que le mandaron sus recomendaciones para bajar la hinchazón y contrarrestar la respuesta de su cuerpo ante la picadura: "¡Mil gracias, chicos!", les dijo.

Después de una hora, emitió en una de sus historias en Instagram una actualización sobre su situación: "El medicamento ya viene en camino", escribió en una foto junto a su hija Antonella, de 10 años.

La actriz recurrió a un medicamento para controlar la severa inflamación que sufrió. Imagen Ivonne Montero/Instagram



En ese momento aún aparecía con una severa inflamación en la parte superior del labio. Ivonne Montero no aclaró de manera inmediata qué tipo de insecto la picó.

No es la primera ocasión que la artista sufre embates en su cuerpo. En diciembre de 2022, la actriz dio a conocer que se había quemado las córneas tras haber puesto sus pupilentes en un líquido que no debía y luego ponérselos en los ojos.

En ese momento, sufrió un daño severo en las córneas que le afectó seriamente la visión. Al cabo de unas semanas logró recuperarse.