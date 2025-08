Irina Baeva confiesa cómo superó ser señalada en la ruptura entre Gabriel Soto y Geraldine Bazán

"Fue tal la actitud que sentí de parte de su compañera y que hoy es su pareja actual, que tuve que preguntarle al padre de mis hijas si había algo entre ellos, porque era raro que ella se comportara así conmigo: 'Es solo un consuelo, la veo de vez en cuando'. Me confirmaba que tenían una relación extramarital", relató en 2019.

La prometida de Gabriel Soto reveló que todas las descalificaciones de las que fue objeto la ayudaron a su crecimiento personal y que pese a la difícil situación que vivió, no cambiaría nada.

“Al día de hoy, creo que el crecimiento personal que tuve a lo largo de todos estos años, puedo decir que no cambiaría ni un momento, ni una cosa, ni un día porque no me haría ser la persona que soy el día de hoy. Han sido todas estas etapas muy importante vivirlas y pasarlas mal-bien. Transformarlas en algo positivo", comentó.