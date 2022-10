Ingrid Coronado narró cómo se enteró de la muerte de Fernando del Solar: así fue ese difícil día

Ingrid Coronado se ha distinguido por el sumo cuidado de la privacidad de sus hijos. No obstante, sí ha compartido un poco sobre cómo Paolo y Luciano, hijos que tuvo con Fernando del Solar, han enfrentado la muerte de su padre.

Además, recientemente, la exconductora de ‘Venga la alegría’ dio detalles sobre cómo llegó la noticia de la muerte de Fernando del Solar a su vida y cómo se la comunicó a sus niños.

¿Cómo se enteró Ingrid Coronado de la muerte de Fernando del Solar?



La conductora de 48 años admitió que el fallecimiento de su exesposo era un suceso que había temido durante largo tiempo, en una reciente entrevista para ‘Ventaneando’ el 5 de octubre de 2022.

“[Fue] un momento que yo había temido a lo largo de muchos años y uno no se imagina lo que va a pasar cuando llega ese momento”.



El 30 de junio de 2022, Ingrid Coronado estaba en su programa de radio ‘Ingrid y Tamara’ y, tras este, se disponía a ir a ‘Ventaneando’ a hablar sobre su nuevo libro ‘MujerOn’.

No obstante, a los pocos minutos que terminara la transmisión de su show radiofónico, recibió un mensaje de Patricio Borghetti que le preguntaba si era cierta la noticia del fallecimiento de Fernando.



Ingrid no tenía ni idea de ello y cuando finalmente pudo hablar con Pato todavía no estaba totalmente segura de que fuera verdad.

“Nunca me imaginé que llegara así, y cuando escuché lo que me dijo todavía le dije: ‘Eso lo han inventado 20 mil veces, no es algo nuevo’”.



Desafortunadamente, en esta ocasión, no se trató de algo inventado: Ingrid confirmó la triste noticia con Rodrigo Cachero, amigo de del Solar.

¿Qué hizo Ingrid Coronado tras enterarse de la muerte de Fernando del Solar?



El siguiente paso tras conocer la lamentable muerte de su exesposo fue comunicarles la noticia a sus hijos: Paolo se encontraba en casa en clases en línea, mientras que Luciano sí estaba en la escuela.

En su camino a la escuela de Luciano, Coronado también sufrió mucha angustia, puesto que recibió muchos mensajes sobre la muerte de Fernando y temía que su hijo se enterara antes de que ella pudiera hablar con él.

En este trayecto, Coronado pasó por su hijo mayor Emiliano (fruto de su relación con Charly López) y habló con una tanatóloga (experta en todo lo relacionado con la muerte: pérdida, relaciones familiares, sufrimiento tras el fallecimiento).

Su plática con esta experta le ayudó a saber cómo decirles esta noticia a sus hijos.

“No estaba preparada… Ella me dijo exactamente cuáles eran los pasos a seguir. Creo que eso también ayudó muchísimo a que no les causara más daño”.



Ingrid y su hijo Emiliano lograron llegar a la escuela y le comunicaron la noticia a Luciano. Una vez en casa, entre los tres hablaron con Paolo.

“Fue un momento sumamente duro, sumamente difícil”.

¿Fernando del Solar dejó herencia a sus hijos? Esto dijo Ingrid Coronado sobre el testamento



Durante su participación con ‘Ventaneando’, se explicó que el testamento de Fernando del Solar ya fue abierto y se reveló el bien que el conductor le dejó a los hijos que comparte con Ingrid.

"El departamento de la colonia Del Valle es para sus hijos, Luciano y Paolo, el usufructo vitalicio de ese inmueble para los papás de Fernando", comentó Paty Chapoy. Es decir, a pesar que los niños son dueños, su la abuela (el papá de Fernando ya falleció) tiene el derecho de vivir en este departamento.

Ingrid también explicó que desafortunadamente quedó sorprendida con lo establecido en el testamento de Fernando del Solar, debido a que sus hijos “quedaron desprotegidos”.

Coronado explicó que imagina que del Solar vendió varios de sus bienes inmuebles, pero no especificó que sus hijos iban a ser herederos de estas ganancias que se ven reflejadas en las cuentas de banco.

“Para que mis hijos se quedaran con lo de la cuenta de banco, él tendría que haberlo especificado en el testamento... las cuentas de banco son para el beneficiario de las cuentas de banco…

Hoy por hoy no tengo la información de los beneficiaros de las cuentas, sólo sé que no son mis hijos y no soy yo. Este asunto si me sorprendió honestamente porque yo no esperaba que dejara a mis hijos desprotegidos de esta manera”.



Asimismo, Ingrid Coronado aprovechó para señalar que el departamento que ambos compraron en Cuernavaca es de ella, aunque Ana Ferro (viuda de Fernando del Solar) está viviendo ahí.

“El departamento era de los dos, pero al estar en un fideicomiso y al faltar una de las personas del fideicomiso, es para la otra persona. Él estuvo viendo ahí los últimos 8 años y, actualmente, su viuda vive de forma ilegal”

¿La herencia de Fernando ocasionó problemas entre Ingrid Coronado y Anna Ferro?



Tras puntualizar que Anna Ferro está viviendo “de forma ilegal” en su departamento en Cuernavaca, Coronado explicó que no había querido tomar ninguna acción legal sobre ello.

“Yo no había querido hacer ningún movimiento porque estaba respetando que también [Anna] estaba pasando por un proceso y nosotros también. No había tenido la energía, ni el tiempo ni las ganas de querer iniciar un juicio”.

Ingrid también contó que alrededor de 15 días después de la muerte de Fernando, supo que Anna Ferro había desalojado el departamento, pero las cosas que se llevó le pertenecen a ella.

“Evidentemente me imagino que eso lo va a tener que regresar, pero honestamente ese es un trámite legal que no he iniciado”.



El problema del departamento se une a otra polémica que la exesposa de Fernando del Solar y su viuda han enfrentado en los meses posteriores a su muerte: la presunta demanda de Ingrid.

“Es la primera demanda que me ponen en mi vida. ¡Nunca me habían demandado!”, declaró Ferro para la edición impresa de ‘Hola’ en agosto 2022.



De acuerdo con Anna, Fernando tuvo que enfrentarse a un estudio socioeconómico días antes de su muerte debido demanda relacionada con la manutención de Luciano y Paolo.

No obstante, el 4 de agosto de 2022, Ingrid Coronado compartió un comunicado oficial que en donde declaró que “dicha información es falsa”.

Explicó que el estudio socioeconómico fue parte de los documentos requeridos en la demanda de divorcio que Fernando antepuso en su contra hace 6 años.

“Destacamos que la orden judicial de realizar el estudio socioeconómico de ninguna manera corresponde a una nueva demanda o y/o procedimiento iniciado por mí en contra de persona alguna. Se solicita respetuosamente la rectificación de la información publicada".

Ingrid está orgullosa de sus hijos: contó cómo han enfrentado la muerte de Fernando del Solar



A pesar de todos los problemas que han surgido tras el fallecimiento de su exesposo, la conductora aprovechó para destacar la forma en la que Paolo y Luciano han asimilado la dura pérdida de su padre.

“Hoy por hoy podría decir que estoy más orgullosa que nunca de mis niños porque tienen una fortaleza interior que es realmente admirable.

Son niños que tienen la mejor actitud. Están echados para adelante. Realmente están dispuestos a disfrutar la vida a pesar que para ellos no ha sido fácil. Eso nos da una lección a todos los demás".