Ingrid Coronado aclara, con pruebas en mano, que no le quitó el novio a presentadora mexicana

Ingrid Coronado habló públicamente sobre el supuesto triángulo amoroso en el que se encuentra involucrada junto a su novio, Germán Bricio, y Claudia Lizaldi. A finales de abril, la conductora fue señalada como la tercera en discorida en la relación de su colega.

Durante su encuentro con varios medios de comunicación, Ingrid Coronado negó haberse entrometido en la relación entre Claudia Lizaldi y Germán Bricio. Afirmó que, aunque siempre supo de la relación que su actual pareja mantuvo con Claudia Lizaldi hasta septiembre de 2023, nunca intervino en ella.

“No tengo absolutamente nada qué esconder, no tendría ninguna necesidad de estarme metiendo en la relación de nadie más”, declaró la tarde del lunes 6 de mayo.

“A lo largo de estos 10 años he demostrado quién soy y cuáles son mis acciones por eso me intriga saber por qué quieren encontrar a una persona que no soy yo, como si pensaran ‘ahora sí la vamos a cachar, vamos a encontrar a una Ingrid que no actúa de forma correcta’, pero eso no va a suceder. De cualquier cosa que se me acuse, yo tengo no solo la conciencia tranquila, sino también pruebas de que lo que se está diciendo de mí no es verdad”, agregó.

Para disipar las especulaciones sobre cómo comenzó su relación con Germán Bricio, Ingrid Coronado presentó pruebas que demuestran que fue después de que Claudia Lizaldi terminara con el empresario cuando ella comenzó a salir con él.

“Cuando llegó Germán, mi actual pareja, hace un año, en mayo del año pasado, a presentar un libro, yo no sabía quién era, en cuanto llegó a la cabina (de radio) lo primero que me dijo fue ‘yo soy el novio de Claudia y te manda muchos saludos’”, contó a la par de que una mujer de su equipo mostraba sus interacciones en Instagram.

“Yo no sabía quién era (él) porque no lo había buscado (sino mi equipo de trabajo); le respondí: ‘salúdamela’, se sentó a la entrevista y se fue”, mencionó.

Ingrid Coronado dejó en claro que pasaron varios meses antes de que comenzaran su relación. Incluso, contó que fue hasta diciembre de 2023 que supo de las intenciones de Germán Bricio, luego de que Verónica del Castillo le insistiera para conocerlo.

“En septiembre él cortó con Claudia, pasó septiembre, octubre, noviembre y en diciembre yo recibo un mensaje por parte de Verónica del Castillo para decirme que quería presentarme un amigo suyo, cuando me dijo el nombre, lo primero que le dije fue: ‘¿pero no es el novio de Claudia?’, y me dijo: ‘no, ya cortaron’, ‘Ok, está bien’ (respondí)”.

“En ese momento no teníamos pareja, los dos estábamos solteros, por lo tanto, nos quisimos dar la oportunidad de conocernos”, dijo, detallando que fue el 5 de diciembre pasado cuando Germán le envió un mensaje por primera vez para invitarla a salir.

Esto respondió Claudia Lizaldi a Ingrid Coronado

La presentadora de 49 años recordó que fue a finales de abril cuando se destapó la identidad de su novio, y con eso llegaron los señalamientos de un presunto triángulo amoroso.

“Yo a Claudia le deseo lo mejor, tan es así que en la primera persona que pensé fue en Claudia, porque no está nada padre que ella crea que cortó con Germán por mí y por eso a ella le mandé mensaje con pantallazos”, mencionó, exhibiedo también la respuesta de la conductora mexicana.

“Ingrid, agradezco con todo el corazón que respondieras, me dejas una respuesta muy positiva de dar, bendiciones siempre”, le respondió Lizaldi.