Ingrid Coronado

Captan a Ingrid Coronado con su supuesto nuevo novio: él habría salido al mismo tiempo con Claudia Lizaldi

La conductora se estaría dando una nueva oportunidad en el amor con el conferencista Germán Bricio, quien habría tenido una relación al mismo tiempo con la presentadora Claudia Lizaldi.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video Ingrid Coronado disfruta de sus vacaciones con nuevo galán y cuerpazo de envidia

A principios de 2024, Ingrid Coronado reveló estarse dando una nueva oportunidad en el amor con un hombre de quien prefirió no revelar su identidad. Aunque había rumores de que se trataba del conferencista Germán Bricio, fue hasta este 25 de abril que la presentadora y sus hijos fueron captados con él.

Las fotografías fueron tomadas por el paparazzi Arturo Gallegos y difundidas en la cuenta de Instagram de ‘En Shock’, donde se señala que los famosos fueron captados a las afueras de la plaza comercial Antara, ubicada en Polanco, en la Ciudad de México.

PUBLICIDAD

“Iban muy contentos, iban de la mano, todo el tiempo iban de la mano, él no la soltó en ningún momento, salieron de la plaza y caminaron hacia su casa, yo creo que viven cerca”, contó el fotógrafo a Jorge Carbajal durante la transmisión del programa.

@enshockoficial

😳 #IngridCoronado con su nuevo galan e hijos #paparazzi la agarro saliendo del cine #mequedeenshock #exclusivaP69 #Enshock #chismedeenshock #chismeparati #escandalosdeenshock #Jorgecarbajal www.productora69.com

♬ sonido original - enshockoficial - enshockoficial

Supuesto novio de Ingrid Coronado habría salido al mismo tiempo con Claudia Lizaldi

Más sobre Ingrid Coronado

¿Ingrid Coronado le robó el novio a Claudia Lizaldi? Cada una cuenta su versión
3:24

¿Ingrid Coronado le robó el novio a Claudia Lizaldi? Cada una cuenta su versión

Univision Famosos
Ingrid Coronado aclara, con pruebas en mano, que no le quitó el novio a presentadora mexicana
3 mins

Ingrid Coronado aclara, con pruebas en mano, que no le quitó el novio a presentadora mexicana

Univision Famosos
Ingrid Coronado posa por primera vez junto a su novio y le dedica amoroso mensaje
2 mins

Ingrid Coronado posa por primera vez junto a su novio y le dedica amoroso mensaje

Univision Famosos
Ingrid Coronado revela que Fer del Solar rompió acuerdo que tenían: confiesa “gravísimo error”
3 mins

Ingrid Coronado revela que Fer del Solar rompió acuerdo que tenían: confiesa “gravísimo error”

Univision Famosos
Viuda de ‘Fer’ del Solar dice a Ingrid Coronado por qué no se va a salir de su apartamento
3 mins

Viuda de ‘Fer’ del Solar dice a Ingrid Coronado por qué no se va a salir de su apartamento

Univision Famosos
Viuda de Fernando del Solar revela incidente con los hijos del presentador en su velorio
3 mins

Viuda de Fernando del Solar revela incidente con los hijos del presentador en su velorio

Univision Famosos
Ingrid Coronado disfruta de sus vacaciones con nuevo galán y cuerpazo de envidia
1:44

Ingrid Coronado disfruta de sus vacaciones con nuevo galán y cuerpazo de envidia

Univision Famosos
Ingrid Coronado deja de lado la polémica y por fin publica foto de su novio
2 mins

Ingrid Coronado deja de lado la polémica y por fin publica foto de su novio

Univision Famosos
Mamá de Fernando del Solar culpa a Ingrid Coronado de no dejarla ver a sus nietos
2 mins

Mamá de Fernando del Solar culpa a Ingrid Coronado de no dejarla ver a sus nietos

Univision Famosos
¿Viuda de 'Fer' del Solar no dejó a entrar a Ingrid Coronado al funeral? Por fin ella lo aclara
2 mins

¿Viuda de 'Fer' del Solar no dejó a entrar a Ingrid Coronado al funeral? Por fin ella lo aclara

Univision Famosos

El periodista Mich Rubalcava contó en su programa de YouTube que el supuesto nuevo novio de Ingrid Coronado habría salido al mismo tiempo con la presentadora Claudia Lizaldi, quien hasta septiembre del año pasado subía fotografías a Instagram con él.

“Este muchacho tuvo una relación con Claudia Lizaldi hasta hace poco, y de repente me llegaron unos mensajes de una chica que me dice: ‘Ingrid lo buscaba desde que andaba con Claudia, a Claudia le daban un montón de celos cada que Ingrid lo invitaba al radio a hablar de sus libros’”, señaló el comunicador este viernes 26 de abril.

Así mostraba Claudia Lizaldi su amor por Germán Bricio.
Así mostraba Claudia Lizaldi su amor por Germán Bricio.
Imagen Claudia Lizaldi / Instagram


Contó que la supuesta razón por la que Germán terminó su relación con Lizaldi fue porque ella quería que sus hijos lo llamarán “papá”. Asimismo, enfatizó que a la par de que Claudia Lizaldi le dedicaba mensajes y subía fotos a Instagram con él, Ingrid Coronado ya salía con Germán Bricio.

“Ella (Ingrid) decía que ya llevaba un tiempo con él y él seguía con Claudia Lizaldi, entonces no cuadran las fechas, porque hace ocho meses Ingrid Coronado dice que ya tenía un tiempo con su novio y Claudia Lizaldi seguía subiendo fotos con él, entonces andaba con las dos”, precisó.

Claudia Lizaldi subía fotos con el conferencista Germán Bricio en 2023.
Claudia Lizaldi subía fotos con el conferencista Germán Bricio en 2023.
Imagen Claudia Lizaldi / Instagram

¿Quién es el supuesto nuevo novio de Ingrid Coronado?

De acuerdo con los datos proporcionados por el periodista Jorge Carbajal en el programa ‘En Shock’, Germán Bricio se describe como “un emprendedor, autor, escritor, fundador de empresas en México, Estados Unidos y España. Es consultor, conferencista, y tiene sus empresas a través de las cuales da cursos, conferencias y te enseña a crear una empresa exitosa”.

PUBLICIDAD

Entre sus libros más exitosos se encuentran: ‘Empresa rica’, ‘Empresario rico’ y ‘Humanidad rica’.


Relacionados:
Ingrid CoronadoClaudia LizaldiEscándalos de famososLatin American Music AwardsFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Consuelo
Gratis
Algo azul
¿Quieres ser mi hijo?
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD