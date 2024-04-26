Captan a Ingrid Coronado con su supuesto nuevo novio: él habría salido al mismo tiempo con Claudia Lizaldi

Video Ingrid Coronado disfruta de sus vacaciones con nuevo galán y cuerpazo de envidia

A principios de 2024, Ingrid Coronado reveló estarse dando una nueva oportunidad en el amor con un hombre de quien prefirió no revelar su identidad. Aunque había rumores de que se trataba del conferencista Germán Bricio, fue hasta este 25 de abril que la presentadora y sus hijos fueron captados con él.

Las fotografías fueron tomadas por el paparazzi Arturo Gallegos y difundidas en la cuenta de Instagram de ‘En Shock’, donde se señala que los famosos fueron captados a las afueras de la plaza comercial Antara, ubicada en Polanco, en la Ciudad de México.

“Iban muy contentos, iban de la mano, todo el tiempo iban de la mano, él no la soltó en ningún momento, salieron de la plaza y caminaron hacia su casa, yo creo que viven cerca”, contó el fotógrafo a Jorge Carbajal durante la transmisión del programa.

Supuesto novio de Ingrid Coronado habría salido al mismo tiempo con Claudia Lizaldi

El periodista Mich Rubalcava contó en su programa de YouTube que el supuesto nuevo novio de Ingrid Coronado habría salido al mismo tiempo con la presentadora Claudia Lizaldi, quien hasta septiembre del año pasado subía fotografías a Instagram con él.

“Este muchacho tuvo una relación con Claudia Lizaldi hasta hace poco, y de repente me llegaron unos mensajes de una chica que me dice: ‘Ingrid lo buscaba desde que andaba con Claudia, a Claudia le daban un montón de celos cada que Ingrid lo invitaba al radio a hablar de sus libros’”, señaló el comunicador este viernes 26 de abril.

Así mostraba Claudia Lizaldi su amor por Germán Bricio. Imagen Claudia Lizaldi / Instagram



Contó que la supuesta razón por la que Germán terminó su relación con Lizaldi fue porque ella quería que sus hijos lo llamarán “papá”. Asimismo, enfatizó que a la par de que Claudia Lizaldi le dedicaba mensajes y subía fotos a Instagram con él, Ingrid Coronado ya salía con Germán Bricio.

“Ella (Ingrid) decía que ya llevaba un tiempo con él y él seguía con Claudia Lizaldi, entonces no cuadran las fechas, porque hace ocho meses Ingrid Coronado dice que ya tenía un tiempo con su novio y Claudia Lizaldi seguía subiendo fotos con él, entonces andaba con las dos”, precisó.

Claudia Lizaldi subía fotos con el conferencista Germán Bricio en 2023. Imagen Claudia Lizaldi / Instagram

¿Quién es el supuesto nuevo novio de Ingrid Coronado?

De acuerdo con los datos proporcionados por el periodista Jorge Carbajal en el programa ‘En Shock’, Germán Bricio se describe como “un emprendedor, autor, escritor, fundador de empresas en México, Estados Unidos y España. Es consultor, conferencista, y tiene sus empresas a través de las cuales da cursos, conferencias y te enseña a crear una empresa exitosa”.

Entre sus libros más exitosos se encuentran: ‘Empresa rica’, ‘Empresario rico’ y ‘Humanidad rica’.