Ingrid Coronado posa por primera vez junto a su novio y le dedica amoroso mensaje

Video Ingrid Coronado disfruta de sus vacaciones con nuevo galán y cuerpazo de envidia

Ingrid Coronado reveló su faceta más romántica en las redes sociales el pasado 1 de mayo al hacer su primera aparición junto a su novio.

Aunque optó por no mostrar el rostro de su pareja, Coronado, de 49 años, publicó en Instagram los retratos para conmemorar el cumpleaños de su pareja, a quien elogió y dedicó un mensaje. "Feliz cumpleaños mi amor. Te amo", expresó la conductora en inglés y francés, acompañando el texto con varios emojis de corazón.

Ingrid Coronado presume a su novio en fotos Imagen Instagram Ingrid Coronado



En abril pasado, se hicieron públicas unas fotografías que capturaron a Ingrid Coronado junto al conferencista Germán Bricio y sus hijos en un centro comercial de Polanco, Ciudad de México, lo que provocó especulaciones sobre un posible romance.

Las imágenes fueron tomadas por el paparazzo Arturo Gallegos y compartidas en la cuenta de Instagram de 'En Shock', quien afirmó que "iban muy contentos, iban de la mano".

El periodista Mich Rubalcava también mencionó en su programa de YouTube el 26 de abril pasado que la presentadora estaba saliendo con Germán Bricio y que posiblemente estaba involucrada simultáneamente con Claudia Lizaldi.

Hasta ahora, Ingrid Coronado no ha confirmado ni desmentido si él es su pareja.

Ingrid Coronado confirmó que tiene novio

En diciembre pasado, durante su participación en el programa Ventaneando, Ingrid Coronado admitió abiertamente que había encontrado una nueva pareja, expresando su ilusión y felicidad al respecto.

"Ya les había compartido que me estoy dando una oportunidad en el amor, estoy con una persona y estoy muy contenta. Fueron varios años de soltería, siempre el estar acompañada de una persona valiosa, de un hombre valioso, pues es algo que te llena de energía positiva y energía linda", mencionó la conductora en aquella ocasión.

Coronado también reveló que su pareja "no es del medio" y que tenía la intención de mantener su relación en completa privacidad.

"De hecho, había quedado que esta situación de pareja la iba a guardar para mi intimidad. Creo que cuando las relaciones de pareja se vuelven públicas, se pueden llegar a complicar y eso es lo que no quiero", agregó.

¿Hijos de Ingrid Coronado y Fernando del Solar conocen a su novio?

En julio de 2023, durante la presentación de su libro 'Pregúntale al oráculo', la conductora reveló brevemente que tenía a alguien en su corazón. Sin embargo, al ser cuestionada sobre si esa nueva pareja había conocido a sus hijos: Emiliano, Luciano y Paolo, respondió negativamente.

