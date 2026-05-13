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‘Influencer’ Laura Ojeda revela que perdió a su bebé: ya sabía qué nombre le iba a poner

La creadora de contenido colombiana Laura Ojeda dio a conocer que sufrió un aborto espontáneo. Ella dedicó emotivas palabras a su hijo no nato.

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Por:Dayana Alvino
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Video Antonia Botero confiesa que “el miedo” de perder un bebé “no se va”

La ‘influencer’ colombiana Laura Ojeda dio a conocer que perdió al bebé que esperaba, fruto de su relación con Nicolás Prieto.

Fue por medio de sus redes sociales que la también modelo compartió un sensible mensaje en medio del duelo que atraviesa.

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“Hoy siento un dolor profundo que me parte el alma. Aunque eras muy chiquito, ya eras parte de nuestras vidas”, escribió.

“Esos días, nos llenaste de mucha ilusión, te teníamos hasta el nombre, bebé Marena o Alessandro. Aunque no pude tenerte en mis brazos, siempre serás parte de mí”, reveló.

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La creadora de contenido acompañó su misiva con una fotografía de la prueba que le confirmó su embarazo, aparentemente el pasado 27 de abril.

“Hoy sólo quedan lágrimas y amor eterno para ti. No me queda más que aceptar la voluntad de Dios, aunque no la entienda”, concluyó.

Como parte de su ‘post’, ella también incluyó la imagen del documento médico que le extendieron tras haber sido atendida.

“Consulta por aborto espontáneo incompleto. Se realiza ecografía y se […] restos ovulares”, se lee en el papel, emitido el 12 de mayo a las 10 de la mañana.

Laura Ojeda reveló que sufrió un aborto espontáneo incompleto.
Laura Ojeda reveló que sufrió un aborto espontáneo incompleto.
Imagen Laura Ojeda/Instagram

Ojeda y Prieto son padres de Luka Samuel, quien cumplió 2 años en el mes de septiembre de 2025 y es su adoración.

Suegro de Laura Ojeda reacciona a aborto de su nuera

El suegro de Laura Ojeda, Gustavo Petro, presidente de Colombia, reaccionó públicamente a la muerte de su nieto no nato.

En una publicación de la plataforma X, el mandatario redactó: “Acabo de perder un nieto por la barbarie de una fiscalía política y la codicia de los dueños de la prensa tradicional enormemente codiciosos”.

“La presión ejercida por la fiscalía política y la prensa oligárquica le ha provocado el aborto. Mi hijo Nicolás ha perdido un hijo y yo, un nieto”, igual acusó.

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El mandatario publicó este mensaje, según reporta Infobae este 13 de mayo, debido a que su nuera está siendo investigada por la Fiscalía General de la Nación. A Ojeda se le imputa la presunta violación de datos personales y acceso abusivo a sistemas informáticos en relación con un supuesto hackeo a las conversaciones de Day Vázquez, exesposa de Nicolás Petro.

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