Migbelis Castellanos responde tras críticas a su cuerpo estando embarazada: “Puros kilos extras”

Migbelis Castellanos sufre accidente en pleno embarazo: esto le pasó

Migbelis Castellanos reaccionó contundentemente ante las críticas que ha estado recibiendo por su cuerpo ahora que está esperando a su primer bebé.

Actualmente, la presentadora se encuentra en su semana 25 de gestación y su ‘baby bump’ es evidente, además de que a ella le gusta presumirla.

En medio de este momento de felicidad, ella se ha tenido que enfrentar a comentarios negativos sobre cómo luce.

Migbelis Castellanos reacciona a "body shaming"

Este 11 de diciembre, Migbelis Castellanos sorprendió al publicar en Instagram un video en el que presume, en diferentes posturas, su barriguita.

Ella colocó encima capturas de pantalla de un par de mensajes que le llegaron recién y que, aparentemente, no le habrían agradado.

“Ya se ve grande. Cuídate mucho. No comas mucho, lo necesario y que te nutra porque después te cuesta mucho trabajo perder las libras. Yo a los 3 meses ya estaba igualita…”, anotó una persona.

Alguien más le indicó: “Te va a pasar como … Asesórate con un entrenador y nutricionista. Es que luego se te va a hacer difícil”.

En contestación a dichas misivas, la querida conductora de Desiguales externó unas palabras que revelaron su sentir.

“Sobreviviste por años al ‘body shaming’ que te hacían en Internet y ahora que estás embarazada no hay nada que te moleste”, sentenció.

En la descripción de su ‘post’, ella igualmente expresó: “Puros kilos extras de amor y después me las arreglaré”.

Migbelis Castellanos respondió a señalamientos. Imagen Migbelis Castellanos/Instagram

Ante su respuesta, la venezolana estuvo respaldada por sus admiradores, quienes le recomendaron ignorar a la gente malintencionada y le recalcaron que se ve “preciosa”.

Migbelis Castellanos ha sufrido cambios

En agosto, antes de conocer que tendrá un niño, Migbelis Castellanos contó a People en español los síntomas que presentaba.

“Me da mi fatiga en la mañana, pero me la controlo desayunando”, comentó, “lo único que me ha dado muy duro es el reflujo y la acidez estomacal, pero estoy teniendo mucha paciencia y no me quejo de nada”.

“El cambio más grande que he tenido son mis bubis, me han crecido, [pero] siento que todos estos meses han sido muy tranquilos”, añadió.