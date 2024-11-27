¿Por qué Victoria Ruffo no permitía que Eugenio Derbez viera a José Eduardo? Su hijo la defendió

Video José Eduardo defiende a Victoria Ruffo de las críticas: su mamá es intocable

La relación entre Victoria Ruffo y Eugenio Derbez comenzó a finales de los años 80 y terminó con una separación llena de controversias y conflictos legales, especialmente en lo que respecta a la custodia de su hijo en común, José Eduardo Derbez.

¿Por qué se divorciaron Victoria Ruffo y Eugenio Derbez?

Victoria Ruffo y Eugenio Derbez se conocieron en 1989 y comenzaron un romance. Aunque llegaron al altar, su matrimonio no fue oficial, pues según Ruffo la boda fue una farsa organizada por Derbez y sus amigos comediantes, lo que ella consideró una traición.

Por su parte, el protagonista de 'Y llegaron de noche' asegura que la actriz siempre supo que se trataba de una boda simbólica y no de un matrimonio legal.

Eugenio Derbez, Victoria Ruffo y José Eduardo. Imagen José Eduardo Derbez/Instagram



La ceremonia incluyó anillos, un vestido de novia y hasta un supuesto sacerdote que ofició el evento, todo en un ambiente de alegría y camaradería. Esta diferencia de percepciones sobre la boda fue uno de los factores que contribuyó a la ruptura de la pareja.

¿La boda de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez fue falsa?

La boda entre Victoria Ruffo y Eugenio Derbez fue una ceremonia simbólica y no un matrimonio legal. El actor organizó una fiesta en la que se intercambiaron anillos y se disfrazaron de novios, pero no hubo un enlace matrimonial oficial.

Según Derbez, la idea era tener una fiesta divertida y simbólica, sin la intención de formalizar un matrimonio ante la ley. Sobre esto, Ruffo ha declarado que se sintió engañada por esta "boda de broma", lo que generó un gran resentimiento y contribuyó a la separación de la pareja.

¿Por qué Victoria Ruffo no dejaba que Eugenio Derbez viera a su hijo José Eduardo?

Tras la separación, Victoria Ruffo obtuvo la custodia de José Eduardo. Durante los años 90, se manejó la versión de que Eugenio Derbez no cumplía con sus obligaciones económicas como padre, lo que llevó a la actriz a impedir que viera a su hijo.

Eugenio Derbez ha expresado en varias ocasiones el dolor que le causó no poder estar cerca de José Eduardo durante su infancia, mencionando que incluso llegó a "secuestrar" a su hijo de la escuela en una ocasión, para poder pasar tiempo con él. Este conflicto legal y emocional marcó profundamente la relación entre los tres.

José Eduardo Derbez y Victoria Ruffo Imagen José Eduardo Derbez / Instagram



Eugenio ha mencionado en varias ocasiones que lamenta no haber estado presente durante la infancia de José Eduardo, culpando a Victoria Ruffo por esta situación. Sin embargo, José Eduardo ha defendido a su madre, afirmando que ella hizo lo mejor que pudo en circunstancias difíciles.

¿Cuándo empezaron a convivir José Eduardo Derbez y Eugenio Derbez?