Anuel espera bebé junto a Laury Saavedra y revelan si es niño o niña: él ya es padre de otros tres

Video Ellos son los hijos e hijas que Anuel tuvo con otras mujeres: rechazaba a una de las pequeñas

Anuel AA sorprendió con una noticia al revelar que será papá por cuarta ocasión.

Ahora lo hace con su pareja actual, Laury Saavedra, y juntos anunciaron este sábado 17 de agosto si será niña o niño.

PUBLICIDAD

Ni el boricua ni su novia habían hecho público el estado de gestación.

Anuel hizo público su romance con Laury Saavedra en julio de 2023, en pleno proceso de divorcio de Yailin La Más Viral. Imagen Laury Saavedra/Instagram

Así dió a conocer Anuel que será papá

La sorpresiva noticia llegó a través de un video que Laury Saavedra compartió en Instagram desde la fiesta de revelación del sexo de la criatura.

Anuel y Saavedra se mostraron tomados de la mano y rodeados de fuegos artificiales. La celebración estuvo marcada por el color rosado.

"Será niña", escribió la venezolana, quien se mostró feliz al lado de Anuel.

El puertorriqueño no compartió de manera inmediata en su cuenta de Instagram el video de la revelación del sexo de su nueva bebé.

Así anunciaron Anuel y su pareja Laury Saavedra que esperan una hija. Imagen Laury Saavedra/Instagram



No está claro cuántos meses de embarazo tiene la pareja del boricua.

¿Quiénes son los hijos de Anuel y sus madres?

La criatura en camino se unirá a los otros tres hijos de Anuel de relaciones anteriores. Su hijo mayor Pablo, de 11 años, nació de su relación con Astrid Cuevas.

Además, el cantante es padre de dos niñas. Una de ellas es Gianella, de 2 años, fruto de su relación con la modelo colombiana Melissa Vallecilla.

A la niña no la reconoció como su hija hasta abril de 2023 cuando públicamente pidió perdón por no haberlo hecho antes.

"No puedo ni dejaré ninguna hija abandonada nunca", advirtió en un mensaje en Instagram en aquel entonces.

"No importan las circunstancias de cómo pasó todo… mi corazón no me da la opción de abandonar y no amar una hija", insistió, "es mi hija y la amo sin haberla visto aún".

La otra niña de Anuel es Cattleya, de 2 años e hija de la rapera dominicana Yailin La Más Viral, con quien está divorciado.

De hecho, Laury Saavedra se convirtió públicamente en su primera pareja oficial desde el 4 de julio de 2023 tras la polémica separación de la dominicana.