Francisca Lachapel Francisca se somete a procedimiento estético para tornear su figura después de “tres niños” La querida presentadora de Despierta América fue abierta al hablar del tratamiento que le están realizando. “Promete reducir la flacidez”, dijo.



Francisca compartió el procedimiento estético al que se sometió para ayudar a tornear su figura tras su más reciente embarazo.

La querida presentadora de Despierta América ha dejado claro en sus ‘posteos’ de redes sociales que está enfocada en adelgazar a meses de haber dado a luz a Raffaella, la tercera de sus hijos.

“Ya cumplí, ya la niña se amamantó, ya se le hizo todo, ahora a la mamita le toca su tiempo para ella”, afirmó semanas atrás.

Francisca busca deshacerse del área “flácida” en su vientre

Siendo abierta con sus admiradores, Francisca reveló cuál es el método cosmético no invasivo al que está recurriendo para mejorar el aspecto de la zona del vientre.

“Después de tres niños tengo esa área un poco flácida y le pregunté a la persona indicada qué me podría hacer y me recomendó un tratamiento de radiofrecuencia”, contó.

Fue a principios de la semana pasada cuando la dominicana tuvo su primera sesión, de acuerdo con People en Español.

La también actriz, que está a punto de cumplir 37 años, puntualizó que necesitará “mínimo 6 sesiones para ver resultados”.

“Promete reducir la flacidez, activa el colágeno, puede ayudar incluso con la celulitis y otras cositas más”, explicó Francisca. “Y la verdad es que estoy emocionada”.

Francisca en su tratamiento de radiofrecuencia. Imagen Francisca/Instagram

La mamá de Gennaro, Franco y Raffaella además se encuentra realizando ejercicio físico y llevando una dieta específicamente con el propósito de lograr su objetivo.

Ella continúa con su ayuno intermitente de “16 o 18 horas” y sigue “comiendo superlimpio” y “tomando mucha agua”.

Francisca muestra cómo se ejercita

Hace sólo unas horas, Francisca subió a sus Historias de Instagram varios clips en los que aparece realizando su entrenamiento.

Ella tanto estaba utilizando la caminadora como haciendo movimientos mientras cargaba pesas en las manos.

“¡No paramos!”, “Poquito a poquito. Suave, suavecito” y “Ya cumplí hoy. ¡Vamos!”, son frases que escribió encima de las grabaciones.