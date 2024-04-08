Influencer ‘Fofo’ Márquez “se arrepiente” de golpear a una mujer ahora que está preso

Video Mujer agredida por 'influencer' 'Fofo' Márquez rompe el silencio: narra el terror que vivió

El ‘influencer’ Rodolfo ‘Fofo’ Márquez permanece en prisión preventiva luego de que fuera acusado de golpear a una mujer el pasado mes de febrero.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en un mensaje difundido en X (antes Twitter), el creador de contenido es “investigado por el delito de tentativa de feminicidio”.

‘Fofo’ Márquez “arrepentido” de violentar a mujer

Mientras permanece encarcelado, ‘Fofo’ Márquez habría externado su pesar ante lo ocurrido con la señora, quien lo está demandando.

“Por supuesto que se arrepiente. Lo ha comentado en privado”, dijo su abogado, Erick Ruada, en declaraciones transmitidas este 8 de abril en el programa ‘Sale el sol’.

El licenciado puntualizó que, hasta ese momento, no tenía determinado un proceder para defender a su cliente, quien es hijo del fallecido empresario Rodolfo Márquez.

“Todavía no hay definición de ninguna estrategia legal. Sólo se le dio asesoría básica para audiencias. Vamos a analizar la resolución de la juez para ver qué acciones tomar”, comunicó.

El letrado aseguró que, tanto él como el resto de su equipo, harán “lo que corresponde” para lograr resolver la situación judicial del creador de contenido, de 26 años.

En videos que trascendieron en redes sociales, se aprecia supuestamente a Márquez violentando, con patadas y puñetazos, a una mujer.

El hecho ocurrió en el interior de un estacionamiento de una plaza comercial. La supuesta víctima terminó con el rostro ensangrentado mientras el ‘influencer’ huyó en su automóvil, según se ve en las grabaciones.

Mujer agredida por ‘Fofo’ Márquez tiene “miedo”

El 6 de abril, después de acudir a una audiencia en los juzgados del penal de Barrientos, en el Estado de México, la señora manifestó que siente temor de ‘Fofo’ Márquez.

“Tengo miedo porque (él) es una persona pública, todos sabemos que es un ‘youtuber’, que sale y nos dice que es un millonario”, externó en entrevista con medios como Imagen Noticias.

Pese a dicha emoción, ella continuará luchando por obtener justicia: “Soy una mujer agredida, golpeada y que sí tenía que denunciar”.

En esta misma oportunidad, narró con más detalles lo que, en su versión, sucedió con el ‘influencer’, a quien afirma no conocía previamente.

Ella asevera que, en un inicio, le pegó al espejo de una automovilista y que cuando se dirigió a su propio coche a buscar los documentos para contactar a la aseguradora, él la violentó “como su la odiara”.