Rapan a 'Fofo' Márquez en prisión: filtran fotos del ‘influencer’

A días de ser trasladado al Penal de Texcoco, en el Estado de México, luego de la supuesta golpiza que un grupo de custodios le propinó en el Penal de Barrientos, se filtraron fotos de Rodolfo ‘Fofo’ Márquez rapado.

El periodista Antonio Nieto, colaborador del servicio de noticias N+, compartió en su cuenta de X imágenes de ‘Fofo’ Márquez siendo rapado y arrodillado.

PUBLICIDAD

Las fotografías, que habrían sido enviadas a su madre Xóchitl Alcaraz a manera de extorsión, mostrarían al ‘influencer’ vestido completamente de naranja y usando sandalias.

Esta es una de las imágenes enviadas a su madre, con el objetivo de extorsionarla.



¿Karma? pic.twitter.com/3Otfi0VG8y — Antonio Nieto (@siete_letras) February 5, 2025



“Fofo Márquez: dos imágenes, distintas realidades. En un Ferrari sonriente/hincado en prisión, mientras es trasquilado”, escribió el 5 de febrero.

“Esta es una de las imágenes envidadas a su madre, con el objetivo de extorsionarla”, señaló en otra imagen.

De manera inmediata, familia de Rodolfo ‘Fofo’ Márquez no confirmó la veracidad de las imágenes. Sin embargo, Cristóbal Castañeda, Secretario de Seguridad del Estado de México, informó en su cuenta de X que las fotografías filtradas correspondían a "abril del año pasado".

"La persona privada de su libertad se mantiene monitoreada y vigilada en el penal de Texcoco, por lo que se encuentra en perfectas condiciones", anotó este 5 de febrero.

"La Secretaría de Seguridad del Estado de México continúa colaborando con la Fiscalia del Estado de México en la investigación que inició sobre las fotografías y el video que circuló en días pasados en medios de comunicación y redes sociales. Derivado de este último, fue destituida la directora del Centro penitenciario y reinsercion social de Tlalnepantla, así como el personal de custodia que aparece", agregó en compañía de una nueva fotografía de 'Fofo' Márquez.

Así luce 'Fofo' Márquez en la actualidad. Imagen Cristóbal Castañeda / X



El 24 de enero, Rodolfo 'Fofo' Márquez fue declarado culpable por el delito de “feminicidio en grado de tentativa”. El juez a cargo del caso declaró durante una audiencia celebrada en los Juzgados del Penal de Barrientos, del Estado de México, que “no había palabras que pudieran ser más contundentes que el video” del ataque.

PUBLICIDAD

Durante la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño del miércoles 29 de enero, el juez de enjuiciamiento, José Carmen Vilchis, senteció a Rodolfo 'Fofo' Márquez a 17 años y 6 meses en prisión por el delito de “feminicidio en grado de tentativa”. Además, ordenó un pago por reparación del daño de 277 mil 400 pesos (13 mil 513 dólares) y una multa de 67 mil 313 pesos (3 mil 279 dólares) por la brutal golpiza que propinó a Edith Márquez en 2024.

El 31 de enero, tras el supuesto ataque se sufrió a manos de un grupo de custodios, el generador de contenido, de 27 años, fue trasladado al Penal de Texcoco, donde un custodio de la Secretaría de Seguridad Estatal le leyó el reglamento interno de la cárcel en la que tendrá que pasar los próximos años de su vida.