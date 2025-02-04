Rodolfo Márquez

¿Nuevas medidas a ‘Fofo’ Márquez tras golpiza?: el ‘influencer’ estaría bajo el ojo de autoridades

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, el creador de contenido, quien fue sentenciado por el delito de tentativa de feminicidio, tendría un trato concreto en su nueva prisión, a donde lo trasladaron luego de haber sido golpeado por custodios del penal anterior.

Por:
Dayana Alvino.
Video Hermano de ‘Fofo’ Márquez estalla tras sentencia contra el ‘influencer’: hace seña ofensiva

Rodolfo ‘Fofo’ Márquez estaría bajo cuidados puntuales luego de que se filtrara un video en el que se puede apreciar la agresión física que sufrió por parte de guardias del Penal de Barrientos, donde se encontraba preso.

La mañana del 31 de enero, el periodista Carlos Jiménez difundió el clip que muestra al ‘influencer’, quien fue sentenciado a 17 años y 6 meses en prisión por el delito de tentativa de feminicidio, siendo golpeado en abril de 2024.

Tras la revelación del material, el creador de contenido fue trasladado el mismo viernes al Penal de Texcoco. Cristóbal Castañeda, Secretario de Seguridad del Estado de México, informó que esa medida era para salvaguardar su integridad.

‘Fofo’ Márquez estaría siendo vigilado

A días de que cambiaran de reclusorio al Rodolfo Márquez, este 4 de febrero Carlos Jiménez dio a conocer que él estaría siendo resguardado.

“El ‘Fofo’, monitoreado 24 horas”, escribió en un tuit, el cual acompañó con una fotografía en la que presuntamente se ve al joven de 27 años frente a un guardia

La postal fue tomada en el instante en el que un custodio de la penitenciaria le leyó a la figura de redes sociales “el reglamento” interno.

Acerca del trato que ahora tendría el creativo dentro de la cárcel, expuso: “Ahora vive en un área en la que tiene contacto con otros reos y es vigilado día y noche”.

El periodista Carlos Jiménez reportó el presunto trato que tendría el 'Fofo' dentro de prisión.
El periodista Carlos Jiménez reportó el presunto trato que tendría el 'Fofo' dentro de prisión.
Imagen Carlos Jiménez/X

Al momento, personal de la Secretaria de Seguridad del Estado de México no ha confirmado que Márquez esté bajo el ojo del personal de la penitenciaria.

Apelarán condena del ‘Fofo’

Entre tanto, el hermano de ‘Fofo’ Márquez, Rodrigo, destapó que los abogados apelarán la condena que le ha sido impuesta.

Para interponer el recurso, el equipo legal cuenta con un plazo de 10 días a partir de este 3 de febrero, por lo que el plazo se vence el próximo miércoles 13.

“No sé si lo perjudique o lo beneficie [el ataque que sufrió]”, dijo el pariente en entrevista con Telediario, transmitida ayer.

Video La agresión del influencer 'Fofo' Márquez a una mujer: imágenes fuertes
Rodolfo MárquezEscándalos de famososFamosos

