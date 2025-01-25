Rodolfo Márquez

El 'influencer' 'Fofo' Márquez es encontrado culpable: su hermano reacciona y hace anuncio

El 'influencer' fue encontrado culpable por el delito de feminicidio en grado de tentativa y su hermano, 'Ro' Márquez, publicó un comunicado en redes sociales.


BodyTune_1599012728817.png
Por:
Ashbya Meré.
Video La agresión del influencer 'Fofo' Márquez a una mujer: imágenes fuertes

Rodolfo 'Fofo' Márquez fue declarado culpable por el delito de "feminicidio en grado de tentativa" en agravio de Edith Márquez, mujer a quien golpeó de manera brutal el 22 de febrero de 2024 en el estacionamiento de un centro comercial en el Estado de México.

Su hermano 'Ro' Márquez, quien también es 'influencer', externó su inconformidad ante la decisión del juez y alegó su "decepción" de las autoridades mexicanas.

Hermano de 'Fofo' Márquez reacciona

El modelo y empresario publicó un comunicado en su cuenta de Instagram para mostrar su postura ante la resolución del juez.

"Desde el dolor de mi corazón me expreso ante ustedes diciéndoles que estoy decepcionado de ver cómo se llevaron las cosas con tanta injusticia", escribe al inicio de su mensaje.

"Desafortunadamente vivimos en un país donde es más importante algo mediático que un caso justo, y solo quiero externar mi sentir y mi decepción a hacia la justicia de este país".

'Ro' dejó claro que esta es la última vez que habla sobre el caso de su hermano en redes sociales y pide que "respeten su decisión".

Hermano de 'Fofo' Márquez reacciona.
Hermano de 'Fofo' Márquez reacciona.
Imagen 'Ro' Márquez/Instagram

Declaran culpable a 'Fofo' Márquez por feminicidio en grado de tentativa

De acuerdo con N+, "Fofo Márquez va a ser juzgado y sentenciado como un feminicida en grado de tentativa".

Durante la audiencia que se llevó a cabo el 24 de enero, se informó que será hasta el miércoles 29 de enero cuando se conozca la sentencia definitiva del 'influencer' y, según los abogados de Edith Márquez, la víctima, podría pasar "entre 13 y 47 años" en prisión.

Se especula que Márquez tendrá que pagar a la afectada entre 39 mil y 44 mil dólares para "resarcir un poco el daño" que le causó.

Rodolfo 'Fofo' Márquez fue arrestado el 4 de abril de 2024 tras ser acusado de agredir, con golpes y patadas, a Edith Márquez, de entonces 51 años, el 22 de febrero de ese mismo año en el interior de un estacionamiento de una plaza comercial, ubicada en Naucalpan, municipio del Estado de México.

'Ro' y 'Fofo' Márquez.
'Ro' y 'Fofo' Márquez.
Imagen 'Ro' Márquez'/Instagram, Fiscalía General de Justicia del Estado de México
